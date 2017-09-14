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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 17:11
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Закриття рахунків? Більше стане налічки
.
Не "налічки", а готівки ...
Хіба вся торгівля в церкві не за готівку ?
Щось я не бачив там жодного товарного чеку
Як приклад, знаю, що десь в Одеській області монастир УПЦ МП продавав і продає контрабандне молдавське вино, без акцизів, без нічого
Розсилка іде по всій Україні, приймають оплату карткою з призначенням
і шо?
Я сам продавав вино з придністровя. Краще ніж бормотуха в середньому українському магазині , і ціна нормальна. Чи мож євангеліє від зелі забороняє пити молдавське вино?
В ціні пляшки вина яку продаю я-сидить 50 % податків... тобто з того що я продаю за 100 грн - Держава на оплату тобі бойових і пенсій твоїм батькам - отримує 50грн...
А скільки податків Держава отримувала з придністровської бормотухи яку ти продавав?
І хто з нас ху% ?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 17:52
budivelnik написав: Бетон написав: _hunter написав:
Посылэння Пэрэговорной ПозыцииГолова Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Це рішення прийнято через постійну загрозу життю цивільного населення від обстрілів прикордонних громад.
О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
На якій відстані від Берліну на схід і на захід стояли німецькі війська в 1918 на момент капітуляції?
А турки от Никосии?
Ах, пардоньте - они до сих пор "стоят".
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:15
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Додано: Суб 31 тра, 2025 19:16
_hunter написав: Xenon написав:
:twisted:
рф пішла у наступ на Запорізькому напрямку, – Сирський.
Вот и обещанные Таурусы пригодятся... Когда там срок поставки - в 26м?
а баварского исправно наливают на 500ойро/мес уже 4й год...
во такая она Германия...
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Додано: Суб 31 тра, 2025 20:03
budivelnik написав:
і шо?
:lol:
Я сам продавав вино з придністровя. Краще ніж бормотуха в середньому українському магазині , і ціна нормальна. Чи мож євангеліє від зелі забороняє пити молдавське вино?
В ціні пляшки вина яку продаю я-сидить 50 % податків... тобто з того що я продаю за 100 грн - Держава на оплату тобі бойових і пенсій твоїм батькам - отримує 50грн...
А скільки податків Держава отримувала з придністровської бормотухи яку ти продавав?
І хто з нас ху% ?
ху% ти. Бо продаєш бормотуху по завищеним цінам)
А якщо людина пооїде в придністровя і там буде пити бєлий аіст замість твого аджарі то в цій тємі вже всі білі і пушисті?)
Кажеш сидить 50 процентів податків? А ще шо там сидит? До війни 10л спирту коштувало 650грн. Вже на "касі". По чому в твоєму булдирі було 05 в 22?
То розкажи мені шо там куди іде? коли в твоїм ти б з того що ти з державою вкрав в населення? Витягай калькулятор.
тіки не кажи шо спірт з твого генделика корисніший для здоровя.
А нащот пенсії тож берусь тобі довести, що мої батьки вложили в пенсійний фонд більше ніж заберуть) хочеш поспорити?
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Додано: Суб 31 тра, 2025 20:21
Banderlog написав:
То розкажи мені шо там куди іде? коли в твоїм ти б з того що ти з державою вкрав в населення? Витягай калькулятор.
мин 130к/мес ТРИ года ты с какого перепугу отрымував? чы можэ вкрав?
куркулятор у цыган е?
или "это другое"???
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Додано: Суб 31 тра, 2025 20:31
Прохожий написав: Banderlog написав:
То розкажи мені шо там куди іде? коли в твоїм ти б з того що ти з державою вкрав в населення? Витягай калькулятор.
мин 130к/мес ТРИ года ты с какого перепугу отрымував? чы можэ вкрав?
куркулятор у цыган е?
или "это другое"???
Так я не просився
мені насільно давали
отказатись не було сили. Но можеш ти піти щас і отримувати, місце коло корита свободне.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 20:35
Banderlog написав: Прохожий написав: Banderlog написав:
То розкажи мені шо там куди іде? коли в твоїм ти б з того що ти з державою вкрав в населення? Витягай калькулятор.
мин 130к/мес ТРИ года ты с какого перепугу отрымував? чы можэ вкрав?
куркулятор у цыган е?
или "это другое"???
Так я не просився
мені насільно давали
отказатись не було сили. Но можеш ти піти щас і отримувати, місце коло корита свободне.
так фитилёк то притуши, коптит...
вот ху.нтера беднягу тоже немцы насилуют на 500ойро/мес уже 4й год.
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