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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14007140081400914010
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 23:13

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:так фитилёк то притуши, коптит...
вот ху.нтера беднягу тоже немцы насилуют на 500ойро/мес уже 4й год.

Та щас притушу) це тебе буряти скоро тожє)
Краше іди боязьливий патріоте до корита по 130 тисяч будеш брати, місце свободне. Їж не обляпайси :lol:

а що ти ж від корита втік, "сміливий" поповець? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 23:46

65 не межа, правда stm?

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:кожен день це якось не по чоловічому.

а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця

так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема :lol:

https://tsn.ua/exclusive/vid-zamizhzhya-tolku-ne-bulo-naystarsha-porodillya-ukrayini-pidverbna-vpershe-rozpovila-pro-svoye-zhittya-2592684.html
flyman
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  #<1 ... 14007140081400914010
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