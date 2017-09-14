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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14007140081400914010
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 23:13

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:так фитилёк то притуши, коптит...
вот ху.нтера беднягу тоже немцы насилуют на 500ойро/мес уже 4й год.

Та щас притушу) це тебе буряти скоро тожє)
Краше іди боязьливий патріоте до корита по 130 тисяч будеш брати, місце свободне. Їж не обляпайси :lol:

а що ти ж від корита втік, "сміливий" поповець? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 23:46

65 не межа, правда stm?

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:кожен день це якось не по чоловічому.

а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця

так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема :lol:

https://tsn.ua/exclusive/vid-zamizhzhya-tolku-ne-bulo-naystarsha-porodillya-ukrayini-pidverbna-vpershe-rozpovila-pro-svoye-zhittya-2592684.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:03

  flyman написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця

так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема :lol:

https://tsn.ua/exclusive/vid-zamizhzhya-tolku-ne-bulo-naystarsha-porodillya-ukrayini-pidverbna-vpershe-rozpovila-pro-svoye-zhittya-2592684.html

Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:13

  stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )

Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:24

  Сибарит написав:Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.

Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:36

  stm написав:
  Сибарит написав:Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.

Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?

— И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли…
Сибарит
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  #<1 ... 14007140081400914010
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