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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 23:13
Banderlog написав: Прохожий написав:
так фитилёк то притуши, коптит...
вот ху.нтера беднягу тоже немцы насилуют на 500ойро/мес уже 4й год.
Та щас притушу) це тебе буряти скоро тожє)
Краше іди боязьливий патріоте до корита по 130 тисяч будеш брати, місце свободне. Їж не обляпайси
а що ти ж від корита втік, "сміливий" поповець?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:03
Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:13
stm написав:
Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:24
Сибарит написав:
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:36
stm написав: Сибарит написав:
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
— И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли…
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