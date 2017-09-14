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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 тра, 2025 23:13
Banderlog написав: Прохожий написав:
так фитилёк то притуши, коптит...
вот ху.нтера беднягу тоже немцы насилуют на 500ойро/мес уже 4й год.
Та щас притушу) це тебе буряти скоро тожє)
Краше іди боязьливий патріоте до корита по 130 тисяч будеш брати, місце свободне. Їж не обляпайси
а що ти ж від корита втік, "сміливий" поповець?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:03
Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:13
stm написав:
Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:24
Сибарит написав:
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:36
stm написав: Сибарит написав:
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
— И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли…
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Додано: Нед 01 чер, 2025 01:58
pesikot написав:
В п"ятницю, коли ти вже починаешь швартувати свій писок горілякою, спілкування з тобою не має жодного сенсу
Сьогодні, в суботу, відповім
- ні, не постанова
- проблема є, вирішувати її потрібно
- негатив всякі срана.уа розганяють ? Розганяють
- а ти багато податків платишь ?
я бачу, що про сплату податків пише той, хто або ці податки не платить, або платить по-мінімуму
Мабуть у тричі меньше , вас же трое, пісякотяічарка
А шо в генделик безоплатний вайфай приєднали?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 02:01
Сибарит написав: stm написав: Сибарит написав:
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
— И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли…
Цунамі Японія 18500 загиблих. Цунамі Індонезія 230тис. Ви кровожерлива людина, хоча і не визнаєте це )
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Додано: Нед 01 чер, 2025 02:08
stm написав:
Цунамі Японія 18500 загиблих. Цунамі Індонезія 230тис. Ви кровожерлива людина, хоча і не визнаєте це )
Признаю.
Мне интереснее, сколько осталось?
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