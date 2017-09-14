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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14008140091401014011>
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 23:46

65 не межа, правда stm?

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:кожен день це якось не по чоловічому.

а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця

так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема :lol:

https://tsn.ua/exclusive/vid-zamizhzhya-tolku-ne-bulo-naystarsha-porodillya-ukrayini-pidverbna-vpershe-rozpovila-pro-svoye-zhittya-2592684.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:03

  flyman написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:а по жіночому це зараз народжувати в перинатальному центрі як мінімум третього майбутнього призовника з лютого 2022, а не строчити езопівщину без кінця

так щоб народжувати ще тато потрібен, а дивлячись на тебе розумієш, що з чоловіками проблема :lol:

https://tsn.ua/exclusive/vid-zamizhzhya-tolku-ne-bulo-naystarsha-porodillya-ukrayini-pidverbna-vpershe-rozpovila-pro-svoye-zhittya-2592684.html

Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:13

  stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )

Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:24

  Сибарит написав:Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.

Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:36

  stm написав:
  Сибарит написав:Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.

Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?

— И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли…
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 02:01

  Сибарит написав:
  stm написав:
  Сибарит написав:Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.

Так, жінки у дійсно бідних державах народжують активніше. Але помирають у бідних державах теж раніше і дитяча смертність також висока. Велика кількість дітей в рабстві в Африці це краще ніж маленька кількість дітей на батуті )
Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?

— И был потоп. И взял Ной каждой твари по паре. Даже двух динозавров взял. А они оба мальчиками оказались! Так они и вымерли…

Цунамі Японія 18500 загиблих. Цунамі Індонезія 230тис. Ви кровожерлива людина, хоча і не визнаєте це )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 02:08

  stm написав:Цунамі Японія 18500 загиблих. Цунамі Індонезія 230тис. Ви кровожерлива людина, хоча і не визнаєте це )

Признаю.
Мне интереснее, сколько осталось?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 05:47

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Прохожий написав:так фитилёк то притуши, коптит...
вот ху.нтера беднягу тоже немцы насилуют на 500ойро/мес уже 4й год.

Та щас притушу) це тебе буряти скоро тожє)
Краше іди боязьливий патріоте до корита по 130 тисяч будеш брати, місце свободне. Їж не обляпайси :lol:

а що ти ж від корита втік, "сміливий" поповець? :lol:
чого ж втік? :lol: ) ніхто за мною не бігав і заград отрядів покишо нема. Поїхав в отпуск відпочити і отпуск затянувся з обєктивних причин.
даю змогу тобі захистити свого президента. Бо ти ж співаєш шо ти в 22 ходив, а тебе не зяли.
бо взяли мене і місце було зайняте.
Хіба це не жорстоко 3 роки тебе не пускати? Тепер там вільно. Тому тримати стрій! Ніяких мислєй про капітуляцію. Через 3 роки я тебе поміняю. Може. Якщо схочеш.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:04

Banderlog
Шамана в контрнаступ!!!
Бердянск сам себя не освободит!
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:08

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:То розкажи мені шо там куди іде? коли в твоїм ти б з того що ти з державою вкрав в населення? Витягай калькулятор.

мин 130к/мес ТРИ года ты с какого перепугу отрымував? чы можэ вкрав?
куркулятор у цыган е?
или "это другое"???

Так я не просився :lol: мені насільно давали :lol:
отказатись не було сили. Но можеш ти піти щас і отримувати, місце коло корита свободне.

И шо прям все 37мес работы за Шамана и Писекотю боевая доплата 100кгрн была как часы?
барабашов
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  #<1 ... 14008140091401014011>
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