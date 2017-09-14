Як пояснив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "виглядати в очах суспільства нормальною людиною".
Ось список основних рекомендацій:
- заборонено застосовувати силу, спецзасоби та зброю проти цивільних;
- заборонені дискримінація, приниження та переслідування громадян;
- заборонено самовільне затримання громадян, працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону;
- на початку спілкування з громадянином працівник ТЦК зобов'язаний представитися, показати посвідчення і чітко пояснювати мету контакту;
- настійно рекомендується уникати жаргону, уважно слухати громадянина, заборонено його перебивати;
- працівники ТЦК повинні пояснити громадянину, навіщо потрібні військово-облікові документи;
працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери в поведінці цивільного (страх, нерозуміння), поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази;
- будь-які події мають бути належним чином зафіксовані.
Чорним по білому: прямо заборонено навіть просто перебивати громадянина))