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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14009140101401114012>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:11

Зазначається, що правила будуть видані у форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку, а потім розповсюдять у всіх ТЦК і СП країни.
Як пояснив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "виглядати в очах суспільства нормальною людиною".
Ось список основних рекомендацій:
- заборонено застосовувати силу, спецзасоби та зброю проти цивільних;
- заборонені дискримінація, приниження та переслідування громадян;
- заборонено самовільне затримання громадян, працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону;
- на початку спілкування з громадянином працівник ТЦК зобов'язаний представитися, показати посвідчення і чітко пояснювати мету контакту;
- настійно рекомендується уникати жаргону, уважно слухати громадянина, заборонено його перебивати;
- працівники ТЦК повинні пояснити громадянину, навіщо потрібні військово-облікові документи;
працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери в поведінці цивільного (страх, нерозуміння), поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази;
- будь-які події мають бути належним чином зафіксовані.
https://varta1.com.ua/news/u-zsu-rozrob ... 95705.html

Чорним по білому: прямо заборонено навіть просто перебивати громадянина))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:06

  stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )


так водили бы на батут детей а не сами прыгали :lol:
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:16

  Сибарит написав:
  stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )

Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.


ИМХО дело не в том что страна бедная или обеспеченная.
Вопрос в том как дети влияют на выживание в старости.
Давайте щас уберем все эти банки где можно собрать себе пенсионный фонд, уберем полицию какую никакую да и пенсии заодно уберем (а как я уже написал бабки все равно негде накапливать кроме как под грушей). Тогда интересно будет посмотреть на рождаемость.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:18

  stm написав:Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?


зато дикари которых много очень хорошо устраивают процесс эволюции вспять.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:29

  tester3373 написав:
  stm написав:Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?


зато дикари которых много очень хорошо устраивают процесс эволюции вспять.

Там в другом вопрос: если в массовом размножении страна не нуждается - этой стране и резерв потенциальных рождающих не особо нужен?
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:34

журналісти знайшли винного у розмінуванні Чонгару



пані Верещук тільки справна виконувала накази з Банкової
(як біготня з автоматом, навряд чи це вона сама зробила це посміховисько)

чия це була ідея "умиротворення агресора", вважаю, що Ермака (перед зустріччю з віце прем'єром козаком у лютому 2022)

Єрмак після перемовин з представником РФ Козаком 10 лютого 2022 року переконав Зеленського в тому, що російського вторгнення не буде – BBC

https://www.bbc.com/ukrainian/features-69004862

https://republic.com.ua/article/%D1%94r ... e-bbc.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:39

"Середнє добове навантаження медиків на фронті - 10-15 тяжкопоранених, близько 60 - середньої тяжкості, з легкими пораненнями - скільки буде", - військовий хірург Євгеній Антонюк


https://www.unian.ua/war/serednye-dobov ... 23426.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:03

  prodigy написав:

пані Верещук тільки справна виконувала накази з Банкової
(як біготня з автоматом, навряд чи це вона сама зробила це посміховисько)

чия це була ідея "умиротворення агресора", вважаю, що Ермака (перед зустріччю з віце прем'єром козаком у лютому 2022)

Єрмак після перемовин з представником РФ Козаком 10 лютого 2022 року переконав Зеленського в тому, що російського вторгнення не буде – BBC

https://www.bbc.com/ukrainian/features-69004862

https://republic.com.ua/article/%D1%94r ... e-bbc.html

черговий висер від чергової порохатої суки, чергової порошенківської повії чернеги.
ще ні одна порохата сука так і не змогла надати докази розмінування Чонгару але продовжує вести кацапську пропаганду.
Хтось бачить різницю між порошенківськими суками та Скабєєвою?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:13

  Сибарит написав:
  stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Не згадаю де читав, але
В 1960+ роках Франція вийшла з Африки, але алжірці отримали право переїзжати в Африку.. і французи зіткнулись з проблемою..
Алжірці розмножувались в рази швидше ніж французи...
Якщо проблема є - її потрібно вирішувати...
Можна було геноцидно(стерилізація чи відібрати допомогу щоб самі вмирали), але рішення було прийняте досить нетривіальне.
Африканських жінок стали примушувати до покращення їх освіти....
І як тільки рівень освіти африканок почав доганяти рівень освіту францужанок - так відразу рівень народжуваності в африканок почав різко падати і наблизився до рівня народжуваності європейок....
Висновок
Поки жінка нічого не вміє і не знає то робить ККК(кухня/кірха/кіндер)...
Але як тільки вона навчилась отримувати задоволення від перепощування(перегляду) тіктоків/інстаграмів.... Так відразу й виявилось що народжувати в неї часу не стало.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо народжуваності , не в тему війни , але якщо модератори захочуть то мжуть перенести, імхо прожитковий мінімум реально на людину $500, троє людей = чоловік дружина + дитина = $1500 в міс при своєму житлі , відповідно поки жінка в декреті чоловік має заробляти на трьох потім вже простіше по $750 на працюючого. Так це зарплата вище середнього по Україні , якщо військових не рахувати. Я думаю що можна і менше але буде точно без батутів , кафе та певно без всіх розваг крім екранного часу ( тв планшети смарфони).
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