Зазначається, що правила будуть видані у форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку, а потім розповсюдять у всіх ТЦК і СП країни. Як пояснив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "виглядати в очах суспільства нормальною людиною". Ось список основних рекомендацій: - заборонено застосовувати силу, спецзасоби та зброю проти цивільних; - заборонені дискримінація, приниження та переслідування громадян; - заборонено самовільне затримання громадян, працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону; - на початку спілкування з громадянином працівник ТЦК зобов'язаний представитися, показати посвідчення і чітко пояснювати мету контакту; - настійно рекомендується уникати жаргону, уважно слухати громадянина, заборонено його перебивати; - працівники ТЦК повинні пояснити громадянину, навіщо потрібні військово-облікові документи; працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери в поведінці цивільного (страх, нерозуміння), поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази; - будь-які події мають бути належним чином зафіксовані. https://varta1.com.ua/news/u-zsu-rozrob ... 95705.html
Чорним по білому: прямо заборонено навіть просто перебивати громадянина))
stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України) Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України) Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах. Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах. Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
ИМХО дело не в том что страна бедная или обеспеченная. Вопрос в том как дети влияют на выживание в старости. Давайте щас уберем все эти банки где можно собрать себе пенсионный фонд, уберем полицию какую никакую да и пенсии заодно уберем (а как я уже написал бабки все равно негде накапливать кроме как под грушей). Тогда интересно будет посмотреть на рождаемость.
черговий висер від чергової порохатої суки, чергової порошенківської повії чернеги. ще ні одна порохата сука так і не змогла надати докази розмінування Чонгару але продовжує вести кацапську пропаганду. Хтось бачить різницю між порошенківськими суками та Скабєєвою?
stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України) Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах. Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах. Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Не згадаю де читав, але В 1960+ роках Франція вийшла з Африки, але алжірці отримали право переїзжати в Африку.. і французи зіткнулись з проблемою.. Алжірці розмножувались в рази швидше ніж французи... Якщо проблема є - її потрібно вирішувати... Можна було геноцидно(стерилізація чи відібрати допомогу щоб самі вмирали), але рішення було прийняте досить нетривіальне. Африканських жінок стали примушувати до покращення їх освіти.... І як тільки рівень освіти африканок почав доганяти рівень освіту францужанок - так відразу рівень народжуваності в африканок почав різко падати і наблизився до рівня народжуваності європейок.... Висновок Поки жінка нічого не вміє і не знає то робить ККК(кухня/кірха/кіндер)... Але як тільки вона навчилась отримувати задоволення від перепощування(перегляду) тіктоків/інстаграмів.... Так відразу й виявилось що народжувати в неї часу не стало.
Щодо народжуваності , не в тему війни , але якщо модератори захочуть то мжуть перенести, імхо прожитковий мінімум реально на людину $500, троє людей = чоловік дружина + дитина = $1500 в міс при своєму житлі , відповідно поки жінка в декреті чоловік має заробляти на трьох потім вже простіше по $750 на працюючого. Так це зарплата вище середнього по Україні , якщо військових не рахувати. Я думаю що можна і менше але буде точно без батутів , кафе та певно без всіх розваг крім екранного часу ( тв планшети смарфони).