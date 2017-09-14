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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:33
budivelnik написав: Сибарит написав: stm написав:
Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Не згадаю де читав, але
В 1960+ роках Франція вийшла з Африки, але алжірці отримали право переїзжати в Африку.. і французи зіткнулись з проблемою..
Алжірці розмножувались в рази швидше ніж французи...
Якщо проблема є - її потрібно вирішувати...
Можна було геноцидно(стерилізація чи відібрати допомогу щоб самі вмирали), але рішення було прийняте досить нетривіальне.
Африканських жінок стали примушувати до покращення їх освіти....
І як тільки рівень освіти африканок почав доганяти рівень освіту францужанок - так відразу рівень народжуваності в африканок почав різко падати і наблизився до рівня народжуваності європейок....
Висновок
Поки жінка нічого не вміє і не знає то робить ККК(кухня/кірха/кіндер)...
Але як тільки вона навчилась отримувати задоволення від перепощування(перегляду) тіктоків/інстаграмів.... Так відразу й виявилось що народжувати в неї часу не стало.
жінка будівельника 2-3 класи ЦПШ? чи як флер?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:42
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
Я сам продавав вино з придністровя. Краще ніж бормотуха в середньому українському магазині , і ціна нормальна. Чи мож євангеліє від зелі забороняє пити молдавське вино?
В ціні пляшки вина яку продаю я-сидить 50 % податків... тобто з того що я продаю за 100 грн - Держава на оплату тобі бойових і пенсій твоїм батькам - отримує 50грн...
А скільки податків Держава отримувала з придністровської бормотухи яку ти продавав?
І хто з нас ху% ?
ху% ти. Бо продаєш бормотуху по завищеним цінам)
А якщо людина пооїде в придністровя і там буде пити бєлий аіст замість твого аджарі то в цій тємі вже всі білі і пушисті?)
Кажеш сидить 50 процентів податків? А ще шо там сидит? До війни 10л спирту коштувало 650грн. Вже на "касі". По чому в твоєму булдирі було 05 в 22?
То розкажи мені шо там куди іде? коли в твоїм ти б з того що ти з державою вкрав в населення? Витягай калькулятор.
тіки не кажи шо спірт з твого генделика корисніший для здоровя.
А нащот пенсії тож берусь тобі довести, що мої батьки вложили в пенсійний фонд більше ніж заберуть) хочеш поспорити?
Почнемо зі спирту
Є акциз на виготовлення
Ставки податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
(пп. 215.3.1 ПКУ)(2019-2024рік)
УКЗТ 2207_Спирт етиловий, ...будь-якої концентрації__за 1 літр 100%спирту___133,31
Як бачиш продати/купити 1 літр за 65 грн спирту-не можна , бо там тільки акцизу 133 грн+ПДВ .....
Тепер про те що платили ТВОЇ батьки в пенсійний...
Будеш сильно здивований, але ТВОЇ батьки платили Пенсію СВОЇМ батькам(тобто твоєму діду/бабі)
Скажи мені
Твій дід з бабою отримували ОФІГЕННУ ПЕНСІЮ ?
А пенсію твоїм батькам-платиш ТИ.
Скажи - твої батьки отримують ОФІГЕННУ пенсію?
Бо якщо ні - то в тому що в них мала пенсія винуватий той хто з Придністровья безподаткову бормотуху тягав...
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:44
flyman написав:
жінка будівельника 2-3 класи ЦПШ? чи як флер?
В Будівельника було два одруження, кожного разу з жінкою з вищою освітою, з кожною з жінок по двоє дітей..
Питання до мухи
а як там філіпінки ? вони навіть без освіти тебе бридяться?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:55
budivelnik написав: flyman написав:
жінка будівельника 2-3 класи ЦПШ? чи як флер?
В Будівельника було два одруження, кожного разу з жінкою з вищою освітою, з кожною з жінок по двоє дітей..
Питання до мухи
а як там філіпінки ? вони навіть без освіти тебе бридяться?
і до чого тут освіта жінок, чи то новий економічний закон від будівельника (менше народу - вище ВВП на ніс; чим більше ракет РФ вистріляє, тим менше залишиться і т.д.)?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 11:01
budivelnik написав:
А пенсію твоїм батькам-платиш ТИ.
Скажи - твої батьки отримують ОФІГЕННУ пенсію?
Бо якщо ні - то в тому що в них мала пенсія винуватий той хто з Придністровья безподаткову бормотуху тягав...
продавцям своїм їздь по вухам) мої виплати не мають відношення до пенсії моїх батьків. В них пенсія залежить не від того скільки платять їх діти.
Акцизи не мають відношення до песійного фонду. В їх малій пенсії винна держава яка розкрадає пенсійний фонд. На пенсії депутатам, міліції, військовим, суддям та і так по мєлочі тирить з общого казана.
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