Зазначається, що правила будуть видані у форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку, а потім розповсюдять у всіх ТЦК і СП країни. Як пояснив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "виглядати в очах суспільства нормальною людиною". Ось список основних рекомендацій: - заборонено застосовувати силу, спецзасоби та зброю проти цивільних; - заборонені дискримінація, приниження та переслідування громадян; - заборонено самовільне затримання громадян, працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону; - на початку спілкування з громадянином працівник ТЦК зобов'язаний представитися, показати посвідчення і чітко пояснювати мету контакту; - настійно рекомендується уникати жаргону, уважно слухати громадянина, заборонено його перебивати; - працівники ТЦК повинні пояснити громадянину, навіщо потрібні військово-облікові документи; працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери в поведінці цивільного (страх, нерозуміння), поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази; - будь-які події мають бути належним чином зафіксовані. https://varta1.com.ua/news/u-zsu-rozrob ... 95705.html
Чорним по білому: прямо заборонено навіть просто перебивати громадянина))
stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України) Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України) Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах. Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах. Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
ИМХО дело не в том что страна бедная или обеспеченная. Вопрос в том как дети влияют на выживание в старости. Давайте щас уберем все эти банки где можно собрать себе пенсионный фонд, уберем полицию какую никакую да и пенсии заодно уберем (а как я уже написал бабки все равно негде накапливать кроме как под грушей). Тогда интересно будет посмотреть на рождаемость.
stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України) Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах. Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах. Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Не згадаю де читав, але В 1960+ роках Франція вийшла з Африки, але алжірці отримали право переїзжати в Африку.. і французи зіткнулись з проблемою.. Алжірці розмножувались в рази швидше ніж французи... Якщо проблема є - її потрібно вирішувати... Можна було геноцидно(стерилізація чи відібрати допомогу щоб самі вмирали), але рішення було прийняте досить нетривіальне. Африканських жінок стали примушувати до покращення їх освіти.... І як тільки рівень освіти африканок почав доганяти рівень освіту францужанок - так відразу рівень народжуваності в африканок почав різко падати і наблизився до рівня народжуваності європейок.... Висновок Поки жінка нічого не вміє і не знає то робить ККК(кухня/кірха/кіндер)... Але як тільки вона навчилась отримувати задоволення від перепощування(перегляду) тіктоків/інстаграмів.... Так відразу й виявилось що народжувати в неї часу не стало.
Щодо народжуваності , не в тему війни , але якщо модератори захочуть то мжуть перенести, імхо прожитковий мінімум реально на людину $500, троє людей = чоловік дружина + дитина = $1500 в міс при своєму житлі , відповідно поки жінка в декреті чоловік має заробляти на трьох потім вже простіше по $750 на працюючого. Так це зарплата вище середнього по Україні , якщо військових не рахувати. Я думаю що можна і менше але буде точно без батутів , кафе та певно без всіх розваг крім екранного часу ( тв планшети смарфони).