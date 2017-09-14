|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 01 чер, 2025 13:24
yama написав:
можна і менше але буде точно без батутів , кафе та певно без всіх розваг
крім екранного часу ( тв планшети смарфони).
чи дійсно є користь від розваг для дитини від батутів і кафе? не більше 1%, решта марне витрачання грошей, тим більше на ДН дитині 1 рок(2 роки)-просто у молодих батьків є бажання бухнути з друзями -ресторан, аніматор, діджей(або жива музика)-100к грн
з дітьми треба щоденно спілкуватись (і не 6 хв на день, що роблять по статистиці майже всі батьки у світі, а хтось і взагалі 1хв(їсти хочеш? ні, то йди гуляти(або спати)-важливий період до 6(5) років, саме в цей час формується людина(а далі вони або розвиває отримані задатки, або ні), формується бажання до знань, чи до музики, чи до спорту (чи до шарових грошей).
Після 10-11 років дуже важко надихнути дитину гарно вчитись, якщо це їй ніколи не було цікаво.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12453
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3297 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 01 чер, 2025 13:27
Росіяни вдарили по навчальному центру ЗСУ, багато загиблих та поранених, - Сухопутні війська
Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12453
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3297 раз.
- Подякували: 3335 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 01 чер, 2025 13:58
Сибарит написав: stm написав:
Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Питання розмноження мух давно вивчено, і про батути там жодного слова.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15258
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 2401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Нед 01 чер, 2025 14:03
Кадри палаючих літаків на росії
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
Самое сексуальне видосы на сегодня
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5049
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|100241
|
|
|1493
|277936
|
|
|6076
|933982
|
|