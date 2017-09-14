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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 чер, 2025 13:24
yama написав:
можна і менше але буде точно без батутів , кафе та певно без всіх розваг
крім екранного часу ( тв планшети смарфони).
чи дійсно є користь від розваг для дитини від батутів і кафе? не більше 1%, решта марне витрачання грошей, тим більше на ДН дитині 1 рок(2 роки)-просто у молодих батьків є бажання бухнути з друзями -ресторан, аніматор, діджей(або жива музика)-100к грн
з дітьми треба щоденно спілкуватись (і не 6 хв на день, що роблять по статистиці майже всі батьки у світі, а хтось і взагалі 1хв(їсти хочеш? ні, то йди гуляти(або спати)-важливий період до 6(5) років, саме в цей час формується людина(а далі вони або розвиває отримані задатки, або ні), формується бажання до знань, чи до музики, чи до спорту (чи до шарових грошей).
Після 10-11 років дуже важко надихнути дитину гарно вчитись, якщо це їй ніколи не було цікаво.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 13:27
Росіяни вдарили по навчальному центру ЗСУ, багато загиблих та поранених, - Сухопутні війська
Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 13:58
Сибарит написав: stm написав:
Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )
Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.
Питання розмноження мух давно вивчено, і про батути там жодного слова.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:03
Кадри палаючих літаків на росії
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:14
Бетон написав:
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
Куди б задонатити пару тисяч, щоб палали на біс?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:14
Бетон написав:
Кадри палаючих літаків на росії
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
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Хантер
Так на якій відстані від захоплених територій України -сьогодні горять літаки стратегічної авіації педераційників?
Вони захопили 100-150 км в глибину..
Ми вдарили 3000-4000 км в глибину.
Як думає
Це вже ПІРОВА перемога для них чи ще ні?
Адже стратегічна авіація це для гегемонії..
а якщо в них тільки кукурузники залишаться то прийдеться їм з армянами перемовини висте....
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:18
Сибарит написав: stm написав:
Цунамі Японія 18500 загиблих. Цунамі Індонезія 230тис. Ви кровожерлива людина, хоча і не визнаєте це )
Признаю.
Мне интереснее, сколько осталось?
Бангладеш - 200 млн. дивишся на площу й розумієш, що живуть там тісненько, але маємо надію - дружно?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:20
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
Куди б задонатити пару тисяч, щоб палали на біс?
Всі великі фонди відомі ) всі працюють файно.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:22
Бетон написав:
Кадри палаючих літаків на росії
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
Самое сексуальне видосы на сегодня
Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:27
барабашов написав: Banderlog написав: Прохожий написав:
мин 130к/мес ТРИ года ты с какого перепугу отрымував? чы можэ вкрав?
куркулятор у цыган е?
или "это другое"???
Так я не просився
мені насільно давали
отказатись не було сили. Но можеш ти піти щас і отримувати, місце коло корита свободне.
И шо прям все 37мес работы за Шамана и Писекотю боевая доплата 100кгрн была как часы?
за барабана - не переплутай
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