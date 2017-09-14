RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14009140101401114012>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:можна і менше але буде точно без батутів , кафе та певно без всіх розваг крім екранного часу ( тв планшети смарфони).


чи дійсно є користь від розваг для дитини від батутів і кафе? не більше 1%, решта марне витрачання грошей, тим більше на ДН дитині 1 рок(2 роки)-просто у молодих батьків є бажання бухнути з друзями -ресторан, аніматор, діджей(або жива музика)-100к грн

з дітьми треба щоденно спілкуватись (і не 6 хв на день, що роблять по статистиці майже всі батьки у світі, а хтось і взагалі 1хв(їсти хочеш? ні, то йди гуляти(або спати)-важливий період до 6(5) років, саме в цей час формується людина(а далі вони або розвиває отримані задатки, або ні), формується бажання до знань, чи до музики, чи до спорту (чи до шарових грошей).
Після 10-11 років дуже важко надихнути дитину гарно вчитись, якщо це їй ніколи не було цікаво.
prodigy
 
Повідомлень: 12453
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3297 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:27

Росіяни вдарили по навчальному центру ЗСУ, багато загиблих та поранених, - Сухопутні війська


Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
prodigy
 
Повідомлень: 12453
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3297 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:58

  Сибарит написав:
  stm написав:Бачу демографічна криза турбує найкращий фінансовий розум України)
Флай, сьогодні була в дитячій кімнаті з подругою. Це 2300 як з куща, пів місяця на батутах за 3 години пролетіли. Тому лише чоловіки "вище середнього" можуть собі дозволити дітей. Демографічна криза буде поглиблюватись )

Можно подумать, что детей делают на батутах.
Почему-то высокая рождаемость сохранилась толь в действительно бедных странах.
Чем выше уровень жизни, тем выше запросы и тем нереальные условия для массового размножения.

Питання розмноження мух давно вивчено, і про батути там жодного слова.
Hotab
 
Повідомлень: 15258
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кадри палаючих літаків на росії

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Самое сексуальне видосы на сегодня
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5049
З нами з: 17.12.22
Подякував: 186 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Куди б задонатити пару тисяч, щоб палали на біс?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5412
З нами з: 29.07.22
Подякував: 857 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:14

  Бетон написав:Кадри палаючих літаків на росії

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Самое сексуальне видосы на сегодня
Хантер
Так на якій відстані від захоплених територій України -сьогодні горять літаки стратегічної авіації педераційників?
Вони захопили 100-150 км в глибину..
Ми вдарили 3000-4000 км в глибину.
Як думає
Це вже ПІРОВА перемога для них чи ще ні?
Адже стратегічна авіація це для гегемонії..
а якщо в них тільки кукурузники залишаться то прийдеться їм з армянами перемовини висте....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26343
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:18

  Сибарит написав:
  stm написав:Цунамі Японія 18500 загиблих. Цунамі Індонезія 230тис. Ви кровожерлива людина, хоча і не визнаєте це )

Признаю.
Мне интереснее, сколько осталось?

Бангладеш - 200 млн. дивишся на площу й розумієш, що живуть там тісненько, але маємо надію - дружно? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8885
З нами з: 29.09.19
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:20

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Куди б задонатити пару тисяч, щоб палали на біс?

Всі великі фонди відомі ) всі працюють файно.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5808
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:22

  Бетон написав:Кадри палаючих літаків на росії

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Самое сексуальне видосы на сегодня

Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 23.05.14
Подякував: 617 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:27

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  Прохожий написав:мин 130к/мес ТРИ года ты с какого перепугу отрымував? чы можэ вкрав?
куркулятор у цыган е?
или "это другое"???

Так я не просився :lol: мені насільно давали :lol:
отказатись не було сили. Но можеш ти піти щас і отримувати, місце коло корита свободне.

И шо прям все 37мес работы за Шамана и Писекотю боевая доплата 100кгрн была как часы?

за барабана - не переплутай :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8885
З нами з: 29.09.19
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14009140101401114012>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 100254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 934011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4147)
01.06.2025 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.