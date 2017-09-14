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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14009140101401114012
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:31

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Кадри палаючих літаків на росії

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Самое сексуальне видосы на сегодня

Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних

Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії за принципом чорноморського флоту.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:36

  stm написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Кадри палаючих літаків на росії

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Самое сексуальне видосы на сегодня

Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних

Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії за принципом чорноморського флоту.

Єто пакаковски?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:40

  Vadim_ написав:
  stm написав:
  Vadim_ написав:Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних

Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії за принципом чорноморського флоту.

Єто пакаковски?

Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:49

  Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?

Британської англійської. Це важливо. Англосакси це потужніше трампізму ))) завжди зірвуть перемовини )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:22

  Бетон написав:Кадри палаючих літаків на росії

Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.

Самое сексуальне видосы на сегодня


Правильно вчера хорватский фашист написал , на примере Курска - ничему дураков даже собственные ошибки не учат
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:24

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.

Ну то як, де твій патужний план, як юридично провести вибори в Україні під час дії військового стану та активних бойових дій ?

Ну та як, монобільшість у режимі турбо змінює законодавство про вибори і проводять.

От бачишь, ти показав, що поняття зеленого не маєшь про юридичні питання, але маєшь мненіє

Ок
Задам питання простіше, якщо знайдуться юридичні та фізичні можливості провести вибори під час військових дій
Якщо пройшли вибори і виграв Зеленський, що тоді будешь казати ?

  Schmit написав:Усі проблеми рішаємі, було б бажання.


Я тебе вже запитував, у Трампа є бажання завершити війну, але війна не завершується, тому що Путін не хоче її завершувати

Усі проблеми рішаємі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:29

  UA написав:
  Бетон написав:О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення

В мене питання до всіх.
Скільки людей на цій гілці не потрапило під ейфорію від Курськобесія та прорахувало наслідки?
Ейфорія на місяць в суспільстві це звичайно добре, але якій загальний результат?
Рахунок на табло.

Як там під Мурманском ?

Рахунок на табло ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ранковий Славко з картинкою з космоса
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:33

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  stm написав:Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії за принципом чорноморського флоту.

Єто пакаковски?

Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?

на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:33

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:ну раз так, є шанс побити рекорд правління Людовика ХIV. Хоч якийсь плюс



Людовик ХIV - монархія, а Зеленський - виборча демократія
Виборча демократія керується законами

До речі, монархія теж керувалась своїми законами. Людовик ХIV отримав владу від свого батька Людовика XIII (отой, що був в мушкетерах), згідно законів наслідування престолу

Треба нам такий закон про наслідування. Бо вибори розєднують суспільство.
Щоб після Зелі правила експертесса по скумбрії. :lol:

Це вже є у твого Гундяя і його господаря Путіна
Молись на них )
pesikot
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  #<1 ... 14009140101401114012
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