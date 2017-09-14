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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:31
Vadim_ написав: Бетон написав:
Кадри палаючих літаків на росії
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
Самое сексуальне видосы на сегодня
Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних
Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії за принципом чорноморського флоту.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:36
stm написав: Vadim_ написав: Бетон написав:
Кадри палаючих літаків на росії
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
Самое сексуальне видосы на сегодня
Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних
Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії
за принципом чорноморського флоту.
Єто пакаковски?
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Vadim_
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:40
Vadim_ написав: stm написав: Vadim_ написав:
Важливо не скільки спалили а скільки залишилось придатних
Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії
за принципом чорноморського флоту.
Єто пакаковски?
Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
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Banderlog
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:49
Banderlog написав:
Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
Британської англійської. Це важливо. Англосакси це потужніше трампізму ))) завжди зірвуть перемовини )))
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stm
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Додано: Нед 01 чер, 2025 15:22
Бетон написав:
Кадри палаючих літаків на росії
Наразі відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50. Збитки ворогу вже перевищують 2 мільярди доларів.
Самое сексуальне видосы на сегодня
Правильно вчера хорватский фашист написал , на примере Курска - ничему дураков даже собственные ошибки не учат
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Додано: Нед 01 чер, 2025 15:24
Schmit написав: pesikot написав: Schmit написав:
Це і є той самий потужний план перемоги.
Головне, щоб країні до того часу вистачило мобресурсу та території - хоча б пару сіл на Закарпатті.
Ну то як, де твій патужний план, як юридично провести вибори в Україні під час дії військового стану та активних бойових дій ?
Ну та як, монобільшість у режимі турбо змінює законодавство про вибори і проводять.
От бачишь, ти показав, що поняття зеленого не маєшь про юридичні питання, але маєшь мненіє
Ок
Задам питання простіше, якщо знайдуться юридичні та фізичні можливості провести вибори під час військових дій
Якщо пройшли вибори і виграв Зеленський, що тоді будешь казати ?
Schmit написав:
Усі проблеми рішаємі, було б бажання.
Я тебе вже запитував, у Трампа є бажання завершити війну, але війна не завершується, тому що Путін не хоче її завершувати
Усі проблеми рішаємі ?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 15:29
UA написав: Бетон написав:
О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
В мене питання до всіх.
Скільки людей на цій гілці не потрапило під ейфорію від Курськобесія та прорахувало наслідки?
Ейфорія на місяць в суспільстві це звичайно добре, але якій загальний результат?
Рахунок на табло.
Як там під Мурманском ?
Рахунок на табло ? )
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Додано: Нед 01 чер, 2025 15:30
ранковий Славко з картинкою з космоса
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Додано: Нед 01 чер, 2025 15:33
Banderlog написав: Vadim_ написав: stm написав:
Важливо що цей аеродром максимально близко до фінів і естонців. Небезпека знята. Наразі авіаційний флот дуже близькій до авіаційної флотилії
за принципом чорноморського флоту.
Єто пакаковски?
Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити
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Додано: Нед 01 чер, 2025 15:33
Banderlog написав: pesikot написав: Letusrock написав:
ну раз так, є шанс побити рекорд правління Людовика ХIV. Хоч якийсь плюс
Людовик ХIV - монархія, а Зеленський - виборча демократія
Виборча демократія керується законами
До речі, монархія теж керувалась своїми законами. Людовик ХIV отримав владу від свого батька Людовика XIII (отой, що був в мушкетерах), згідно законів наслідування престолу
Треба нам такий закон про наслідування. Бо вибори розєднують суспільство.
Щоб після Зелі правила експертесса по скумбрії.
Це вже є у твого Гундяя і його господаря Путіна
Молись на них )
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