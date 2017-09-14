RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14010140111401214013
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:47

  UA написав:
  Бетон написав:О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення

В мене питання до всіх.
Скільки людей на цій гілці не потрапило під ейфорію від Курськобесія та прорахувало наслідки?
Ейфорія на місяць в суспільстві це звичайно добре, але якій загальний результат?
Рахунок на табло.

два "великих" "військових" стратега. що саме очікувалося від курської операції, ніхто зараз не розповість. але вона виконала важливе завдання - показала, наскільки слабка Раша. такий наступ зараз можливий у будь-якій точці Раші, бо всі боєздатні підрозділи зараз знаходяться в Україні. й кому треба, це побачили. й друге - щоб звільнити свою територію Раші знадобилася навіть допомога КНДР, власними силами вони виявилися неспроможними. це теж побачили. третє - всі ж знають, як наступають руські? - зносять все авіацією та артилерією - так може таке нехай краще роблять на своїй території. четверте - як руські не пижилися, що це не важливо, - а все одно їм довелося сформувати війська, щоб відбити область. тобто ці війська не потрапили на донецький напрямок. але хто не хоче бачити успіхів, той їх звісно не побачить...

тепер, щоб не втрачати людей, війська відвели - й тут же почали - ай-яй-яй, як так можна... тобто захопили частину Курської області - погано, бо є втрати. залишили її, щоб не було втрат, - теж погано. й це одні й ті ж люди - висновки робіть самі. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8889
З нами з: 29.09.19
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:50

  Shaman написав:
  Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?

на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити 8)


Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11274
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:33

У результаті спецоперації "Павутина" СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації Росії.

За даними джерел LB.ua, спецоперацію готували понад півтора роки.

Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовували задум Василь Малюк та колектив СБУ.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
https://lb.ua/society/2025/06/01/679517 ... ilnih.html
detroytred
 
Повідомлень: 24493
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:37

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.

“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.

Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він.
https://lb.ua/society/2025/06/01/679520 ... k_zsu.html
__________________________________
Зеленский: "Перше — повне й безумовне припинення вогню. Друге — звільнення полонених. Третє — повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров".
https://www.radiosvoboda.org/a/news-del ... 30978.html
detroytred
 
Повідомлень: 24493
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14010140111401214013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 100269
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 934039
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3398)
01.06.2025 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.