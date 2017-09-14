Бетон написав:О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
В мене питання до всіх. Скільки людей на цій гілці не потрапило під ейфорію від Курськобесія та прорахувало наслідки? Ейфорія на місяць в суспільстві це звичайно добре, але якій загальний результат? Рахунок на табло.
два "великих" "військових" стратега. що саме очікувалося від курської операції, ніхто зараз не розповість. але вона виконала важливе завдання - показала, наскільки слабка Раша. такий наступ зараз можливий у будь-якій точці Раші, бо всі боєздатні підрозділи зараз знаходяться в Україні. й кому треба, це побачили. й друге - щоб звільнити свою територію Раші знадобилася навіть допомога КНДР, власними силами вони виявилися неспроможними. це теж побачили. третє - всі ж знають, як наступають руські? - зносять все авіацією та артилерією - так може таке нехай краще роблять на своїй території. четверте - як руські не пижилися, що це не важливо, - а все одно їм довелося сформувати війська, щоб відбити область. тобто ці війська не потрапили на донецький напрямок. але хто не хоче бачити успіхів, той їх звісно не побачить...
тепер, щоб не втрачати людей, війська відвели - й тут же почали - ай-яй-яй, як так можна... тобто захопили частину Курської області - погано, бо є втрати. залишили її, щоб не було втрат, - теж погано. й це одні й ті ж люди - висновки робіть самі.
Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.
“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.
Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він. https://lb.ua/society/2025/06/01/679520 ... k_zsu.html __________________________________ Зеленский: "Перше — повне й безумовне припинення вогню. Друге — звільнення полонених. Третє — повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров". https://www.radiosvoboda.org/a/news-del ... 30978.html