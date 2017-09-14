Додано: Нед 01 чер, 2025 17:13

1. Російські пабліки починають розганяти історії про ядерний удар у відповідь. Це блеф. Путін боягуз. І він розуміє, що такий удар знищить і його.2. Чи можливий удар "Орєшніком"? Якщо і можливий, то він не буде масовим.3. За рівнем приниження ця історія близька до посадки літака Рустом на Красній площі наприкінці 1980-х. Тоді одна з центральних газет вийшла з заголовком: "Почему никто не застрелился". Цього разу ніхто не застрелиться, але й таких заголовків не буде. Якщо коротко: російська влада проковтне. Так само, як проковтнули крейсер "Москва", Кримський міст і Курську область. І далі буде говорити про те, що цілі "СВО будут достігнути". Кадрових змін на верхах не буде також.4. Російські воєнкори вже охрестили сьогоднішній день російським Перл-Гарбором. Поки важко сказати, скільки літаків постраждало і як це вплине на бойовий стан російської авіації (та і я тут не спеціаліст). Я можу лише сказати, що ця історія, на відміну від Перл-Гарбора, ніяк не вплине на бажання росіян підписувати контракти. І, що не менш важливо, росіяни не мають можливостей відновити втрачені літаки. Нагадаю, що пошкоджений у Білорусі півтора року тому А-50 досі ремонтується.5. Ця історія повністю міняє майбутнє всіх можливих партизанських війн. З усіма відповідними наслідками для нашої війни.Прогноз Денисенка (політолога).