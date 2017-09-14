Бетон написав:О как. Курская операция сменилась на сумскую. Посылення
В мене питання до всіх. Скільки людей на цій гілці не потрапило під ейфорію від Курськобесія та прорахувало наслідки? Ейфорія на місяць в суспільстві це звичайно добре, але якій загальний результат? Рахунок на табло.
два "великих" "військових" стратега. що саме очікувалося від курської операції, ніхто зараз не розповість. але вона виконала важливе завдання - показала, наскільки слабка Раша. такий наступ зараз можливий у будь-якій точці Раші, бо всі боєздатні підрозділи зараз знаходяться в Україні. й кому треба, це побачили. й друге - щоб звільнити свою територію Раші знадобилася навіть допомога КНДР, власними силами вони виявилися неспроможними. це теж побачили. третє - всі ж знають, як наступають руські? - зносять все авіацією та артилерією - так може таке нехай краще роблять на своїй території. четверте - як руські не пижилися, що це не важливо, - а все одно їм довелося сформувати війська, щоб відбити область. тобто ці війська не потрапили на донецький напрямок. але хто не хоче бачити успіхів, той їх звісно не побачить...
тепер, щоб не втрачати людей, війська відвели - й тут же почали - ай-яй-яй, як так можна... тобто захопили частину Курської області - погано, бо є втрати. залишили її, щоб не було втрат, - теж погано. й це одні й ті ж люди - висновки робіть самі.
Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.
“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.
Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він. https://lb.ua/society/2025/06/01/679520 ... k_zsu.html __________________________________ Зеленский: "Перше — повне й безумовне припинення вогню. Друге — звільнення полонених. Третє — повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров". https://www.radiosvoboda.org/a/news-del ... 30978.html
1. Російські пабліки починають розганяти історії про ядерний удар у відповідь. Це блеф. Путін боягуз. І він розуміє, що такий удар знищить і його.
2. Чи можливий удар "Орєшніком"? Якщо і можливий, то він не буде масовим.
3. За рівнем приниження ця історія близька до посадки літака Рустом на Красній площі наприкінці 1980-х. Тоді одна з центральних газет вийшла з заголовком: "Почему никто не застрелился". Цього разу ніхто не застрелиться, але й таких заголовків не буде. Якщо коротко: російська влада проковтне. Так само, як проковтнули крейсер "Москва", Кримський міст і Курську область. І далі буде говорити про те, що цілі "СВО будут достігнути". Кадрових змін на верхах не буде також.
4. Російські воєнкори вже охрестили сьогоднішній день російським Перл-Гарбором. Поки важко сказати, скільки літаків постраждало і як це вплине на бойовий стан російської авіації (та і я тут не спеціаліст). Я можу лише сказати, що ця історія, на відміну від Перл-Гарбора, ніяк не вплине на бажання росіян підписувати контракти. І, що не менш важливо, росіяни не мають можливостей відновити втрачені літаки. Нагадаю, що пошкоджений у Білорусі півтора року тому А-50 досі ремонтується.
Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
ну і з чого ти то наліпив? З діда прадіда вуйки були в європі а ви під москалями)
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої Служба безпеки України (СБУ) вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.
Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.
За словами співрозмовника, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Так, СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Раніше повідомлялось про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на подан $2 млрд.
Clash Report написало, що ця атака свідчить про повний провал у забезпеченні безпеки стратегічних аеродромів Росії. "Ні ангарів, ні перешкод, ні озброєної охорони. Масові втрати", - наголошується в повідомленні.