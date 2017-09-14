Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.
“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.
Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він. https://lb.ua/society/2025/06/01/679520 ... k_zsu.html __________________________________ Зеленский: "Перше — повне й безумовне припинення вогню. Друге — звільнення полонених. Третє — повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров". https://www.radiosvoboda.org/a/news-del ... 30978.html
1. Російські пабліки починають розганяти історії про ядерний удар у відповідь. Це блеф. Путін боягуз. І він розуміє, що такий удар знищить і його.
2. Чи можливий удар "Орєшніком"? Якщо і можливий, то він не буде масовим.
3. За рівнем приниження ця історія близька до посадки літака Рустом на Красній площі наприкінці 1980-х. Тоді одна з центральних газет вийшла з заголовком: "Почему никто не застрелился". Цього разу ніхто не застрелиться, але й таких заголовків не буде. Якщо коротко: російська влада проковтне. Так само, як проковтнули крейсер "Москва", Кримський міст і Курську область. І далі буде говорити про те, що цілі "СВО будут достігнути". Кадрових змін на верхах не буде також.
4. Російські воєнкори вже охрестили сьогоднішній день російським Перл-Гарбором. Поки важко сказати, скільки літаків постраждало і як це вплине на бойовий стан російської авіації (та і я тут не спеціаліст). Я можу лише сказати, що ця історія, на відміну від Перл-Гарбора, ніяк не вплине на бажання росіян підписувати контракти. І, що не менш важливо, росіяни не мають можливостей відновити втрачені літаки. Нагадаю, що пошкоджений у Білорусі півтора року тому А-50 досі ремонтується.
Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?
на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
ну і з чого ти то наліпив? З діда прадіда вуйки були в європі а ви під москалями)
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої Служба безпеки України (СБУ) вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.
Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.
За словами співрозмовника, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Так, СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Раніше повідомлялось про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на подан $2 млрд.
Clash Report написало, що ця атака свідчить про повний провал у забезпеченні безпеки стратегічних аеродромів Росії. "Ні ангарів, ні перешкод, ні озброєної охорони. Масові втрати", - наголошується в повідомленні.
detroytred написав:Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.
“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.
Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він. https://lb.ua/society/2025/06/01/679520 ... k_zsu.html l
по цьому ж полігону уже били 1 березня В той день російська ракета "Іскандер" з касетною бойовою частиною вдарила по полігону, коли там проходили заняття з новобранцями. РФ заявила, що загинуло 150 українських військових і до 30 іноземних інструкторів.
Українська сторона навела інші дані: близько 30 загиблих і 150 поранених.
і сьогодні знову Пряма мова: "Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, – живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, – вмирає зсередини.
12 загиблих. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав". https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/1/7515066/