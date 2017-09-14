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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14011140121401314014>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:50

  Shaman написав:
  Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?

на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити 8)


Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:33

У результаті спецоперації "Павутина" СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації Росії.

За даними джерел LB.ua, спецоперацію готували понад півтора роки.

Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовували задум Василь Малюк та колектив СБУ.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
https://lb.ua/society/2025/06/01/679517 ... ilnih.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:37

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.

“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.

Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він.
https://lb.ua/society/2025/06/01/679520 ... k_zsu.html
__________________________________
Зеленский: "Перше — повне й безумовне припинення вогню. Друге — звільнення полонених. Третє — повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров".
https://www.radiosvoboda.org/a/news-del ... 30978.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:13

1. Російські пабліки починають розганяти історії про ядерний удар у відповідь. Це блеф. Путін боягуз. І він розуміє, що такий удар знищить і його.

2. Чи можливий удар "Орєшніком"? Якщо і можливий, то він не буде масовим.

3. За рівнем приниження ця історія близька до посадки літака Рустом на Красній площі наприкінці 1980-х. Тоді одна з центральних газет вийшла з заголовком: "Почему никто не застрелился". Цього разу ніхто не застрелиться, але й таких заголовків не буде. Якщо коротко: російська влада проковтне. Так само, як проковтнули крейсер "Москва", Кримський міст і Курську область. І далі буде говорити про те, що цілі "СВО будут достігнути". Кадрових змін на верхах не буде також.

4. Російські воєнкори вже охрестили сьогоднішній день російським Перл-Гарбором. Поки важко сказати, скільки літаків постраждало і як це вплине на бойовий стан російської авіації (та і я тут не спеціаліст). Я можу лише сказати, що ця історія, на відміну від Перл-Гарбора, ніяк не вплине на бажання росіян підписувати контракти. І, що не менш важливо, росіяни не мають можливостей відновити втрачені літаки. Нагадаю, що пошкоджений у Білорусі півтора року тому А-50 досі ремонтується.

5. Ця історія повністю міняє майбутнє всіх можливих партизанських війн. З усіма відповідними наслідками для нашої війни.
https://espreso.tv/poglyad-znishchennya ... di-ne-bude
Прогноз Денисенка (політолога).
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:31

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Це переклад) калька, напевно з англійської. В тому є щось не правильне, з тим треба щось робити. Чи не так?

на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити 8)


Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
ну і з чого ти то наліпив? З діда прадіда вуйки були в європі а ви під москалями)
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
ну і з чого ти то наліпив? З діда прадіда вуйки були в європі а ви під москалями)

Так ти під москальську церкву нас і тягнешь - "наша церква", ноги переламаю за церкву, "кагор від Онуфрія"

Нагадай, це яка твоя "наша церква" - москальска чи інша ? )

Забздишь написати )
Бо знаешь, що УПЦ МП - частина Російської Православної Церкви

PS. Нагадаю тобі, ти то в Європі, то в Московії - таким шпагатом все собі розірвешь ) дуже широко, "сєдалища не хватит"

PPS. Як там у Мурманську ?

PPPS. Звідки така зневага до українців ? Чи не з московських болот ?
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:24

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
ну і з чого ти то наліпив? З діда прадіда вуйки були в європі а ви під москалями)

Так ти під москальську церкву нас і тягнешь - "наша церква", ноги переламаю за церкву, "кагор від Онуфрія"

Нагадай, це яка твоя "наша церква" - москальска чи інша ? )

Забздишь написати )
Бо знаешь, що УПЦ МП - частина Російської Православної Церкви

PS. Нагадаю тобі, ти то в Європі, то в Московії - таким шпагатом все собі розірвешь ) дуже широко, "сєдалища не хватит"

PPS. Як там у Мурманську ?

PPPS. Звідки така зневага до українців ? Чи не з московських болот ?

Зневага до песикота не дорівнює зневазі до українців.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:35

День російської транспортної -бомбардувальної авіації

ЛАД

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої Служба безпеки України (СБУ) вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.

Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.

За словами співрозмовника, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Так, СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.


Раніше повідомлялось про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на подан $2 млрд.

Clash Report написало, що ця атака свідчить про повний провал у забезпеченні безпеки стратегічних аеродромів Росії. "Ні ангарів, ні перешкод, ні озброєної охорони. Масові втрати", - наголошується в повідомленні.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:42

  detroytred написав:Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.

“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, ‒ йдеться у його заяві.

Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність ‒ завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність ‒ отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються ‒ значить, моїх зусиль було недостатньо”, ‒ сказав він.
https://lb.ua/society/2025/06/01/679520 ... k_zsu.html
l



по цьому ж полігону уже били 1 березня :shock:
В той день російська ракета "Іскандер" з касетною бойовою частиною вдарила по полігону, коли там проходили заняття з новобранцями. РФ заявила, що загинуло 150 українських військових і до 30 іноземних інструкторів.

Українська сторона навела інші дані: близько 30 загиблих і 150 поранених.

Командувач Сухопутних військ генерал Михайло Драпатий тоді відреагував на цю трагедію, заявивши, що вимагатиме "найсуворішого покарання" для тих, хто допустив халатність на цьому об'єкті.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c5yk67y6re1o

і сьогодні знову :shock:
Пряма мова: "Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, – живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, – вмирає зсередини.

12 загиблих. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/1/7515066/
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:52

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Ну то як, де твій патужний план, як юридично провести вибори в Україні під час дії військового стану та активних бойових дій ?

Ну та як, монобільшість у режимі турбо змінює законодавство про вибори і проводять.

От бачишь, ти показав, що поняття зеленого не маєшь про юридичні питання, але маєшь мненіє

Ок
Задам питання простіше, якщо знайдуться юридичні та фізичні можливості провести вибори під час військових дій
Якщо пройшли вибори і виграв Зеленський, що тоді будешь казати ?

А що можна казати проти вибору народу - та нічого, вирок так вирок, "в морг значить в морг".

  pesikot написав:
  Schmit написав:Усі проблеми рішаємі, було б бажання.


Я тебе вже запитував, у Трампа є бажання завершити війну, але війна не завершується, тому що Путін не хоче її завершувати
Усі проблеми рішаємі ?

Трамп спробував - ти вже забув про 7 пунктів Віткоффа?
Зе відмовився, а Трамп винен.
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