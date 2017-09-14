Додано: Нед 01 чер, 2025 20:08

tester3373 написав: fler написав: Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..

Хотаб, як ти?))

Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу.

Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження. Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..Хотаб, як ти?))Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу.Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.



операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає.

а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження?

то це набагато гірше тих бомбардувальників.

чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор? операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає.а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження?то це набагато гірше тих бомбардувальників.чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?

Зараз тільки факти і спроба їх аналізу.Перед самим початком розрекламованих Трампом мирних перемовин на першому етапі кремль здійснив ракетно-шахедний обстріл українських міст та розпочав широкий наступ вздовж усієї лінії фронту. Мета - кремль хоче мирних перемовин, які будуть схожими на капітуляцію України.Перед самим початком другого етапу трампівських перемовин, в успіху яких були вже об'єективні сумніві, несподівано в росії було здійснено пошкодження старих літаків з доказами у кількості до 10 штук. Більш за це було здійснено пошкодження двох залізничних мостів в момент проходження там поїздів.По телемарафону журналістам наказано не визнавати це результатом дій наших розвідників. Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с). Наприклад, Чечню звинувачували у тероррі посля того, як вбили більше третини чеченців. Тому що кремлівська пропаганда завжди сплутує причини і наслідки.Є питання - для чого це все?Можлива перша відповідь, що надходить у мозок, це підготовка до обов'язкової мобілізації у росії для боротьби ... з міжнародним террором. Звичайно російський масовий террор проти сусідніх держав террором зовсім не вважає російське законодавство. А у мобілізованих росіян має бути у голові картина зломаного моста, зпаленого літака чи тепловоза. Так в них було ще з часів радянського союза.Можлива друга відповідь - це перенесення уваги міжнародних установ зі свого теперішнього наступу на ураження критичних (на словах) об'єктів в росії. Це потрібно для переведення вини за зрив перемовин на Україну і зменшити наміри введення нових санкцій.Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.