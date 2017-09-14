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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14012140131401414015>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:03

Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як ти?))
Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу.
Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:08

  fler написав:Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як ти?))
Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу.
Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.


операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає.
а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження?
то це набагато гірше тих бомбардувальників.
чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:32

Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters

▪️ Призупинення вогню на 30 днів;
▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх";
▪️ Зустріч Зеленського і Путіна;
▪️ Відсутність обмежень для українських сил;
▪️ Жодного визнання територій російськими;
▪️ Репарації від РФ;
▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:51

  tester3373 написав:операція вдала але ...

"Друга" армія світу за один день втратила якнайменше половину робочих військових літаків. Ось вам і "Але":
"Удари українських дронів у неділю, 1 червня, по чотирьох російських аеродромах стратегічної авіації матимуть значний вплив як на перебіг війни, так і на глобальний стратегічний баланс ядерних сил у світі, пише на своїй сторінці в Facebook міністр оборони України 2005-2007, голова парламентського Комітету національної безпеки і оборони 2007-2012, доцент Києво-Могилянської академії А.Гриценко.
Такі втрати (понад 40 літаків) є, буквально, безповоротними, оскільки рф вже неспроможна виробляти такі стратегічні ракетоносії — Ту-95, Ту-22М3, літаки далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50, а також літаки-дозаправники стратегічної авіації Іл-78."
https://zn.ua/ukr/war/rosija-zaznala-fa ... romi-.html
  tester3373 написав:...а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони...
В цю гру можна грати удвох. І шо? Знайдуться РЕБи та іже з ними :wink:
  tester3373 написав:..чи ви думаєте кацапи будуть ...

Дурень думкою багатіє (с)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:06

  fler написав:сторінці в Facebook міністр оборони України 2005-2007, голова парламентського Комітету національної безпеки і оборони 2007-2012, доцент Києво-Могилянської академії А.Гриценко.

Він ще шось викладає? :shock:
Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 – грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів "Точка" і 84 тактичні ракети.

https://www.unian.ua/society/gricenko-y ... g_rewarded
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:08

  tester3373 написав:
  fler написав:Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як ти?))
Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу.
Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.


операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає.
а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження?
то це набагато гірше тих бомбардувальників.
чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?


Зараз тільки факти і спроба їх аналізу.

Перед самим початком розрекламованих Трампом мирних перемовин на першому етапі кремль здійснив ракетно-шахедний обстріл українських міст та розпочав широкий наступ вздовж усієї лінії фронту. Мета - кремль хоче мирних перемовин, які будуть схожими на капітуляцію України.

Перед самим початком другого етапу трампівських перемовин, в успіху яких були вже об'єективні сумніві, несподівано в росії було здійснено пошкодження старих літаків з доказами у кількості до 10 штук. Більш за це було здійснено пошкодження двох залізничних мостів в момент проходження там поїздів.

По телемарафону журналістам наказано не визнавати це результатом дій наших розвідників. Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с). Наприклад, Чечню звинувачували у тероррі посля того, як вбили більше третини чеченців. Тому що кремлівська пропаганда завжди сплутує причини і наслідки.

Є питання - для чого це все?

Можлива перша відповідь, що надходить у мозок, це підготовка до обов'язкової мобілізації у росії для боротьби ... з міжнародним террором. Звичайно російський масовий террор проти сусідніх держав террором зовсім не вважає російське законодавство. А у мобілізованих росіян має бути у голові картина зломаного моста, зпаленого літака чи тепловоза. Так в них було ще з часів радянського союза.

Можлива друга відповідь - це перенесення уваги міжнародних установ зі свого теперішнього наступу на ураження критичних (на словах) об'єктів в росії. Це потрібно для переведення вини за зрив перемовин на Україну і зменшити наміри введення нових санкцій.

Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:11

  detroytred написав:Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters

▪️ Призупинення вогню на 30 днів;
▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх";
▪️ Зустріч Зеленського і Путіна;
▪️ Відсутність обмежень для українських сил;
▪️ Жодного визнання територій російськими;
▪️ Репарації від РФ;
▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.

Дякую. Сподіваюсь, що це правда.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:15

  buratinyo написав:
Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.

Ви праві, не відновлюваний також :mrgreen:
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:18

prodigy
Спецоперація "Павутина" это прекрасно.
По вашей ссылке https://www.unian.ua/war/serednye-dobove-navantazhennya-medikiv-na-fronti-10-15-tyazhkoporanenih-blizko-60-serednoji-tyazhkosti-z-legkimi-poranennyami-skilki-bude-viyskoviy-hirurg-yevgeniy-antonyuk-13023426.html
Що для вас буде перемогою у війні?

Важке запитання. Я йшов в армію з думкою, що ми вийдемо на кордони 1991 року. Зараз розумію, що, можливо, такого і не станеться... Для мене перемогою буде, якщо моя команда повернеться додому ціла та здорова, хоча, на жаль, вже не у повному складі... Хочеться, щоб ракети не падали на нашу землю, не вбивали цивільне населення – це теж перемога. Збереження державності, те, що ми можемо називати себе українцями, вільно розмовляти рідною мовою і робити те, що ми хочемо, а не те, що нам кажуть – це вже перемога.

И вы не ответили на мои вопросы по вашему видео viewtopic.php?p=5860227#p5860227.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 чер, 2025 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:23

  ЛАД написав:prodigy
Спецоперацію "Павутина" это прекрасно.
По вашей ссылке https://www.unian.ua/war/serednye-dobove-navantazhennya-medikiv-na-fronti-10-15-tyazhkoporanenih-blizko-60-serednoji-tyazhkosti-z-legkimi-poranennyami-skilki-bude-viyskoviy-hirurg-yevgeniy-antonyuk-13023426.html
Що для вас буде перемогою у війні?

Важке запитання. Я йшов в армію з думкою, що ми вийдемо на кордони 1991 року. Зараз розумію, що, можливо, такого і не станеться... Для мене перемогою буде, якщо моя команда повернеться додому ціла та здорова, хоча, на жаль, вже не у повному складі... Хочеться, щоб ракети не падали на нашу землю, не вбивали цивільне населення – це теж перемога. Збереження державності, те, що ми можемо називати себе українцями, вільно розмовляти рідною мовою і робити те, що ми хочемо, а не те, що нам кажуть – це вже перемога.

И вы не ответили на мои вопросы по вашему видео viewtopic.php?p=5860227#p5860227.


я читаю менше 1% повідомлень, тому майже нічого не бачу (про запитання)
Олег Филимонов -для мене- це ви (і нашим і вашим), тобто я за Україну, тільки залишить все радянське, (все так чинно благородно, по-старому)

можу помилятись

з лікарем повністю згоден
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