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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14012140131401414015
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:26

  detroytred написав:Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters

▪️ Призупинення вогню на 30 днів;
▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх";
▪️ Зустріч Зеленського і Путіна;
▪️ Відсутність обмежень для українських сил;
▪️ Жодного визнання територій російськими;
▪️ Репарації від РФ;
▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.

Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
UA
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:29

  buratinyo написав:Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.

Не стоит подходить к военной технике с критериями мобильных телефонов. Эта сфера невероятно консервативна и очень медлительна.
Да, 95 древние, как говно мамонта, но они справляются со своей задачей и являются основной машиной для дальних ударов с воздуха. Из потеря очень критична.

Чтобы продемонстрировать консерватизм военной техники, приведу пример немного из другой области. В 2010 году турки скопировали и начали выпускать под собственной маркой пулемет Браунинг М2. Это конструкция 1935 года. Возраст вообще никого не смущает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:39

  UA написав:
  detroytred написав:Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters

▪️ Призупинення вогню на 30 днів;
▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх";
▪️ Зустріч Зеленського і Путіна;
▪️ Відсутність обмежень для українських сил;
▪️ Жодного визнання територій російськими;
▪️ Репарації від РФ;
▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають...
Я б похуліганив в Стамбулі
1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь.
2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші)
Вимоги наступні
Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають
Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди
Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року
Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних
Заплатили репарації
Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю
Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160
І ще при бажанні парочку подібних вимог.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:41

  Сибарит написав:
  buratinyo написав:Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.

Не стоит подходить к военной технике с критериями мобильных телефонов. Эта сфера невероятно консервативна и очень медлительна.
Да, 95 древние, как говно мамонта, но они справляются со своей задачей и являются основной машиной для дальних ударов с воздуха. Из потеря очень критична.

Чтобы продемонстрировать консерватизм военной техники, приведу пример немного из другой области. В 2010 году турки скопировали и начали выпускать под собственной маркой пулемет Браунинг М2. Это конструкция 1935 года. Возраст вообще никого не смущает.

без ШІ на блокчейні: "застарілий хлам"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:36

fler

Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як ти?))



Зображення

Це «кава у Відні»
Насправді Хенесі , але дійсно у Відні.
Я думаю 40+ треба поділити на 2 (якщо не буде осін-підтвержень), але все одно це буде круто.
І старі, чи не старі.. Це ракетоносії. Це як вантажник вагонів, він не має бути розумним, він має бути сильним і витривалим. Ці ракетоносії не вироблять більше. А отже це круто. Кусатись дронами (з найновішим інтелектом) може будь яка країна . Випустити з нейтральних вод біля берегу ворога ракету з ядреной головкою - це можуть далеко не всі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:42

Hotab
Як на мене - стратегічно все правильно.
Спочатку бємо то що ворог збирався ввесети у крайньому випадку.
Тобто на ЛБЗ нам допомагають втриматись
А ми лупашимо в глибину.
Те що сьогодні/завтра полетить в нашу сторону зайва сотня ракет з НЗ - для Заходу добре
Тому нас потихеньку посилюють , ми потихеньку послаблюємо стратегічні можливості педерації
В якийсь момент педераційники прийдуть до рішення вдарити ядеркою... а виявиться що ядерки то вже й нема.(боєголовки-залишаться, а способів доставки боєголовок вже не буде)
budivelnik
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