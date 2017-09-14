UA написав: detroytred написав:
Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters
▪️ Призупинення вогню на 30 днів;
▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх";
▪️ Зустріч Зеленського і Путіна;
▪️ Відсутність обмежень для українських сил;
▪️ Жодного визнання територій російськими;
▪️ Репарації від РФ;
▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають...
Я б похуліганив в Стамбулі
1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь.
2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші)
Вимоги наступні
Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають
Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди
Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року
Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних
Заплатили репарації
Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю
Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160
І ще при бажанні парочку подібних вимог.