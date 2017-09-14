detroytred написав:Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters
▪️ Призупинення вогню на 30 днів; ▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх"; ▪️ Зустріч Зеленського і Путіна; ▪️ Відсутність обмежень для українських сил; ▪️ Жодного визнання територій російськими; ▪️ Репарації від РФ; ▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають... Я б похуліганив в Стамбулі 1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь. 2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші) Вимоги наступні Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних Заплатили репарації Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160 І ще при бажанні парочку подібних вимог.
buratinyo написав:Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.
Не стоит подходить к военной технике с критериями мобильных телефонов. Эта сфера невероятно консервативна и очень медлительна. Да, 95 древние, как говно мамонта, но они справляются со своей задачей и являются основной машиной для дальних ударов с воздуха. Из потеря очень критична.
Чтобы продемонстрировать консерватизм военной техники, приведу пример немного из другой области. В 2010 году турки скопировали и начали выпускать под собственной маркой пулемет Браунинг М2. Это конструкция 1935 года. Возраст вообще никого не смущает.
Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають.. Хотаб, як ти?))
Це «кава у Відні» Насправді Хенесі , але дійсно у Відні. Я думаю 40+ треба поділити на 2 (якщо не буде осін-підтвержень), але все одно це буде круто. І старі, чи не старі.. Це ракетоносії. Це як вантажник вагонів, він не має бути розумним, він має бути сильним і витривалим. Ці ракетоносії не вироблять більше. А отже це круто. Кусатись дронами (з найновішим інтелектом) може будь яка країна . Випустити з нейтральних вод біля берегу ворога ракету з ядреной головкою - це можуть далеко не всі.
Hotab Як на мене - стратегічно все правильно. Спочатку бємо то що ворог збирався ввесети у крайньому випадку. Тобто на ЛБЗ нам допомагають втриматись А ми лупашимо в глибину. Те що сьогодні/завтра полетить в нашу сторону зайва сотня ракет з НЗ - для Заходу добре Тому нас потихеньку посилюють , ми потихеньку послаблюємо стратегічні можливості педерації В якийсь момент педераційники прийдуть до рішення вдарити ядеркою... а виявиться що ядерки то вже й нема.(боєголовки-залишаться, а способів доставки боєголовок вже не буде)
detroytred написав:Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters
▪️ Призупинення вогню на 30 днів; ▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх"; ▪️ Зустріч Зеленського і Путіна; ▪️ Відсутність обмежень для українських сил; ▪️ Жодного визнання територій російськими; ▪️ Репарації від РФ; ▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Щоб щось розраховувати, потрібно мати інформацію. Імхо - ми (пересічні) і 10% не знаємо, що там відбувається за кулісами. Які дійсні мотиви та розклади.
То що гадати?)) Тут за щастя хоча б частково зрозуміти те, що вже стається.
Shaman написав:на прикладі чорноморського флоту це означає, що від флоту там залишилася лише назва. так собі флотилія, й то никається десь в Новоросійську. потроху робимо це й з авіацією противника. найголовніше - вони це не можуть відновити
Головне для Banderlog - гордітца "славою" чорноморського флоту, бо з діда-прадіда буковинські вуйки будували чорноморський флот РФ )
ну і з чого ти то наліпив? З діда прадіда вуйки були в європі а ви під москалями)
й як в таких файних вуйків народилося таке промосковське?
fler написав:Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають.. Хотаб, як ти?)) Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу. Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.
операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає. а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження? то це набагато гірше тих бомбардувальників. чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?
не треба применшувати - з одного боку це один з засобів далекобійного терору. а з іншого - це компоненти ядерної тріади, це власне те що поки дозволяє Раші так бикувати...
а дрони - Раша це не та країна, яка зможе розробити такі дрони
prodigy написав:.......... я читаю менше 1% повідомлень, тому майже нічого не бачу (про запитання) Олег Филимонов -для мене- це ви (і нашим і вашим), тобто я за Україну, тільки залишить все радянське, (все так чинно благородно, по-старому)
можу помилятись
з лікарем повністю згоден
Сейчас здесь пишут очень немного. А если учесть, что полно мусора, то просмотреть можно быстро. Не стоит трезвый и разумный взгляд на вещи, без экстремизма воспринимать как "і нашим і вашим", и "залишить все радянське". Он такого не говорит (и я тоже). Но не надо с водой выплёскивать и ребёнка. Но хорошо уже и то, что "можу помилятись". И совсем хорошо, что согласны с врачом. Но тогда не очень понятно, почему вы тут вместе с другими выступали против переговоров.