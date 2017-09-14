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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:49
ЛАД написав:
почему вы тут вместе с другими выступали против переговоров.
Томущо ПЕРЕМОВИНИ це ВРАХУВАННЯ і наших інтересів
А муйня про те що ми повинні здатись-до назви ПЕРЕМОВИНИ не має ніякого відношення.
Тому Премовини зараз - це так як я описував
З нашого боку вимоги повертути ТУ160 і ядерні тактичні ракети вкупі з вимогою відновити навчання Українською в місцях де КОЛИСЬ проживали українці(Курщина, Брянщина, Ростовщина, Зелений Клин)..
З іїхнього боку-вимоги до нас не стріляти по ним....
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:49
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: tester3373 написав:
будь який дід міняється тільки його діти або внуки потрапляють на фронт.
бачив не одного такого в якого нуль проблем було поки нікого на фронті не було.
а потім як то кажуть тут дехто - відбувався різкий переворот думок.
до дідів ще плюс: "одінокі волчіци", броньовані, виключені, відстрочені і тп "патріоти".
у любого бронєлобого після анулювання броні відповідь на те ж питання щодо війни буде іншою
а на броні "можна патріотіть" в вишиванках...
ти бач як стасюка прорвало... й на що змінюються думки, коли хтось потрапляє на фронт? починають розуміти, що треба допомагати фронту?
а критикувати легко, поховавшись по норках. вітамін D вживаємо в пігулках?
з чого ти взяв що твоя псевдопатріотична брехня якось допомагає фронту?
піздабол, ти думаєш я десь ховаюсь чи це ти про себе?
вітамін д не вживають коли висока сонячна активність - можливо ці знання тобі пригодяться коли в тебе закінчиться бронювання.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 23:12
fler написав: budivelnik написав: UA написав:
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають...
Я б похуліганив в Стамбулі
1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь.
2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші)
Вимоги наступні
Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають
Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди
Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року
Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних
Заплатили репарації
Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю
Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160
І ще при бажанні парочку подібних вимог.
Уявіть собі їхні хлібала завтра на перемовинах..))
А хіба тільки їхні?
Уявіть трампа чи середньостатистичного європейця якому затуманили мозок про балет/літературу/мислителів...
А що по факту
За історією в Монголію чи Швецію...
За родослівними царів в Німеччину чи Татарстан..
Пушкін - чорний
Гоголь - українець
Наташа Корольова
- українка....
Анна Ярославівна - пра-пра-бабця практично всіх сьогоднішніх королівських дворів
Друга людина в Османській імперії часів найбільшого розквіту - українка
І так далі і тому подібне...
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Додано: Нед 01 чер, 2025 23:14
tester3373 написав: fler написав:
Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як ти?))
Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу.
Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.
операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає.
а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження?
то це набагато гірше тих бомбардувальників.
чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?
Зараз тільки факти і спроба їх аналізу.
Перед самим початком розрекламованих Трампом мирних перемовин на першому етапі кремль здійснив ракетно-шахедний обстріл українських міст та розпочав широкий наступ вздовж усієї лінії фронту. Мета - кремль хоче мирних перемовин, які будуть схожими на капітуляцію України.
Перед самим початком другого етапу трампівських перемовин, в успіху яких були вже об'єективні сумніві, несподівано в росії було здійснено пошкодження старих літаків з доказами у кількості до 10 штук. Більш за це було здійснено пошкодження двох залізничних мостів в момент проходження там поїздів.
По телемарафону журналістам наказано не визнавати це результатом дій наших розвідників. Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с). Наприклад, Чечню звинувачували у тероррі посля того, як вбили більше третини чеченців. Тому що кремлівська пропаганда завжди сплутує причини і наслідки.
Є питання - для чого це все?
Можлива перша відповідь, що надходить у мозок, це підготовка до обов'язкової мобілізації у росії для боротьби ... з міжнародним террором. Звичайно російський масовий террор проти сусідніх держав террором зовсім не вважає російське законодавство. А у мобілізованих росіян має бути у голові картина зломаного моста, зпаленого літака чи тепловоза. Так в них було ще з часів радянського союза.
Можлива друга відповідь - це перенесення уваги міжнародних установ зі свого теперішнього наступу на ураження критичних (на словах) об'єктів в росії. Це потрібно для переведення вини за зрив перемовин на Україну і зменшити наміри введення нових санкцій.
Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.
йдемо далі. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби. В таких умовах дрон може нанести ураження кому завгодно кромі цілі.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 23:24
budivelnik написав: UA написав: detroytred написав:
Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters
▪️ Призупинення вогню на 30 днів;
▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх";
▪️ Зустріч Зеленського і Путіна;
▪️ Відсутність обмежень для українських сил;
▪️ Жодного визнання територій російськими;
▪️ Репарації від РФ;
▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають...
Я б похуліганив в Стамбулі
1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь.
2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші)
Вимоги наступні
Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають
Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди
Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року
Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних
Заплатили репарації
Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю
Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160
І ще при бажанні парочку подібних вимог.
Ця конструктивна ідея може спрацювати, але тільки після ефективного ракетного удару по кремлю. І пофіг яки пики будуть у російських представників на перемовинах. Головне це як на такі вимоги відреагує цивілізований світ. А це залежить від наявності прямого ефіру з перемовин, якого не буде, оскільки перемові здійснюватися будуть без кореспондентів ЗМІ.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 23:27
buratinyo написав:
Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).
Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )
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Додано: Нед 01 чер, 2025 23:32
stm написав: buratinyo написав:
Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).
Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )
Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом.
Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.
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buratinyo
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Додано: Нед 01 чер, 2025 23:43
budivelnik написав: ЛАД написав:
почему вы тут вместе с другими выступали против переговоров.
Томущо ПЕРЕМОВИНИ це ВРАХУВАННЯ і наших інтересів
А муйня про те що ми повинні здатись-до назви ПЕРЕМОВИНИ не має ніякого відношення.
Тому Премовини зараз - це так як я описував
З нашого боку вимоги повертути ТУ160 і ядерні тактичні ракети вкупі з вимогою відновити навчання Українською в місцях де КОЛИСЬ проживали українці(Курщина, Брянщина, Ростовщина, Зелений Клин)..
З іїхнього боку-вимоги до нас не стріляти по ним....
Если предъявить ваши вимоги, то после этого можно сразу уезжать, а ещё проще даже и не ехать.
Это требование капитуляции.
Что касается спецоперации "Павутина" - операция прекрасная.
Но не стоит забывать, что в отличие от США основу стратегической триады СССР составляли ракетные войска, а не стратегическая авиация. У РФ осталась та же ситуация. Это вполне понятно - у Союза не было авиабаз вблизи вероятного противника - США. И, тем более, нет таких баз у РФ. Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 23:43
buratinyo написав:
Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом.
Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.
Поїздаті поїзди які поїздато перевозять військову техніку для мирного врегулювання конфлікту, розумію. Оркостан хоче ж миру.
Там ще підлодка мирна, ядерна палала вродь.
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