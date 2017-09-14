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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14014140151401614017>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:12

  fler написав:
  budivelnik написав:
  UA написав: Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають...
Я б похуліганив в Стамбулі
1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь.
2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші)
Вимоги наступні
Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають
Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди
Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року
Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних
Заплатили репарації
Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю
Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160
І ще при бажанні парочку подібних вимог.
Уявіть собі їхні хлібала завтра на перемовинах..))
А хіба тільки їхні?
Уявіть трампа чи середньостатистичного європейця якому затуманили мозок про балет/літературу/мислителів...
А що по факту
За історією в Монголію чи Швецію...
За родослівними царів в Німеччину чи Татарстан..
Пушкін - чорний
Гоголь - українець
Наташа Корольова :D :D :D - українка....
Анна Ярославівна - пра-пра-бабця практично всіх сьогоднішніх королівських дворів
Друга людина в Османській імперії часів найбільшого розквіту - українка
І так далі і тому подібне...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:24

  budivelnik написав:
  UA написав:
  detroytred написав:Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters

▪️ Призупинення вогню на 30 днів;
▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх";
▪️ Зустріч Зеленського і Путіна;
▪️ Відсутність обмежень для українських сил;
▪️ Жодного визнання територій російськими;
▪️ Репарації від РФ;
▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають...
Я б похуліганив в Стамбулі
1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь.
2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші)
Вимоги наступні
Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають
Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди
Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року
Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних
Заплатили репарації
Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю
Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160
І ще при бажанні парочку подібних вимог.


Ця конструктивна ідея може спрацювати, але тільки після ефективного ракетного удару по кремлю. І пофіг яки пики будуть у російських представників на перемовинах. Головне це як на такі вимоги відреагує цивілізований світ. А це залежить від наявності прямого ефіру з перемовин, якого не буде, оскільки перемові здійснюватися будуть без кореспондентів ЗМІ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:27

  buratinyo написав: Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).

Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:32

  stm написав:
  buratinyo написав: Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).

Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )

Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом. :)

Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:почему вы тут вместе с другими выступали против переговоров.
Томущо ПЕРЕМОВИНИ це ВРАХУВАННЯ і наших інтересів
А муйня про те що ми повинні здатись-до назви ПЕРЕМОВИНИ не має ніякого відношення.
Тому Премовини зараз - це так як я описував
З нашого боку вимоги повертути ТУ160 і ядерні тактичні ракети вкупі з вимогою відновити навчання Українською в місцях де КОЛИСЬ проживали українці(Курщина, Брянщина, Ростовщина, Зелений Клин)..
З іїхнього боку-вимоги до нас не стріляти по ним....

Если предъявить ваши вимоги, то после этого можно сразу уезжать, а ещё проще даже и не ехать.
Это требование капитуляции.

Что касается спецоперации "Павутина" - операция прекрасная.
Но не стоит забывать, что в отличие от США основу стратегической триады СССР составляли ракетные войска, а не стратегическая авиация. У РФ осталась та же ситуация. Это вполне понятно - у Союза не было авиабаз вблизи вероятного противника - США. И, тем более, нет таких баз у РФ. Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:43

  buratinyo написав:Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом. :)

Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.

Поїздаті поїзди які поїздато перевозять військову техніку для мирного врегулювання конфлікту, розумію. Оркостан хоче ж миру.
Там ще підлодка мирна, ядерна палала вродь.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Переміг в Польщі
Навроцький заявив про готовність підтримати висунуті Менценом умови, серед яких зобов’язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до НАТО.
«Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить Альянс у прямий конфлікт з Росією», — заявив Навроцький в інтерв'ю Менцену.
Прем'єр Туск назвав слова Навроцького «держзрадою» та «одним із найбільших скандалів цієї кампанії». https://nv.ua/ukr/world/countries/navro ... 18673.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:02

Чалий:
*Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.*
https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:06

Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення

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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:17

  buratinyo написав:
  stm написав:
  buratinyo написав: Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).

Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )

Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом. :)

Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.

рязанський сахар тобі ті поєзди іпсошні
flyman
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