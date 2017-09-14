UA написав: Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають... Я б похуліганив в Стамбулі 1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь. 2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші) Вимоги наступні Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних Заплатили репарації Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160 І ще при бажанні парочку подібних вимог.
Уявіть собі їхні хлібала завтра на перемовинах..))
А хіба тільки їхні? Уявіть трампа чи середньостатистичного європейця якому затуманили мозок про балет/літературу/мислителів... А що по факту За історією в Монголію чи Швецію... За родослівними царів в Німеччину чи Татарстан.. Пушкін - чорний Гоголь - українець Наташа Корольова - українка.... Анна Ярославівна - пра-пра-бабця практично всіх сьогоднішніх королівських дворів Друга людина в Османській імперії часів найбільшого розквіту - українка І так далі і тому подібне...
detroytred написав:Умови України на переговорах у Стамбулі завтра, — Reuters
▪️ Призупинення вогню на 30 днів; ▪️ Обмін військовополоненими по принципу "всіх на всіх"; ▪️ Зустріч Зеленського і Путіна; ▪️ Відсутність обмежень для українських сил; ▪️ Жодного визнання територій російськими; ▪️ Репарації від РФ; ▪️ Переговори про припинення вогню з нинішньої лінії фронту.
Думаешь після Павутиння завтра буде щось змістовне?
Добре що мене до влади не підпускають... Я б похуліганив в Стамбулі 1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь. 2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші) Вимоги наступні Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних Заплатили репарації Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160 І ще при бажанні парочку подібних вимог.
Ця конструктивна ідея може спрацювати, але тільки після ефективного ракетного удару по кремлю. І пофіг яки пики будуть у російських представників на перемовинах. Головне це як на такі вимоги відреагує цивілізований світ. А це залежить від наявності прямого ефіру з перемовин, якого не буде, оскільки перемові здійснюватися будуть без кореспондентів ЗМІ.
buratinyo написав: Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).
Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )
buratinyo написав: Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).
Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )
Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом.
Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.
ЛАД написав:почему вы тут вместе с другими выступали против переговоров.
Томущо ПЕРЕМОВИНИ це ВРАХУВАННЯ і наших інтересів А муйня про те що ми повинні здатись-до назви ПЕРЕМОВИНИ не має ніякого відношення. Тому Премовини зараз - це так як я описував З нашого боку вимоги повертути ТУ160 і ядерні тактичні ракети вкупі з вимогою відновити навчання Українською в місцях де КОЛИСЬ проживали українці(Курщина, Брянщина, Ростовщина, Зелений Клин).. З іїхнього боку-вимоги до нас не стріляти по ним....
Если предъявить ваши вимоги, то после этого можно сразу уезжать, а ещё проще даже и не ехать. Это требование капитуляции.
Что касается спецоперации "Павутина" - операция прекрасная. Но не стоит забывать, что в отличие от США основу стратегической триады СССР составляли ракетные войска, а не стратегическая авиация. У РФ осталась та же ситуация. Это вполне понятно - у Союза не было авиабаз вблизи вероятного противника - США. И, тем более, нет таких баз у РФ. Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Навроцький заявив про готовність підтримати висунуті Менценом умови, серед яких зобов’язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до НАТО. «Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить Альянс у прямий конфлікт з Росією», — заявив Навроцький в інтерв'ю Менцену. Прем'єр Туск назвав слова Навроцького «держзрадою» та «одним із найбільших скандалів цієї кампанії». https://nv.ua/ukr/world/countries/navro ... 18673.html
Чалий: *Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.* https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat
buratinyo написав: Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).
Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )
Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом.
Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.