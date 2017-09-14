detroytred написав:Чалий: *Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.* https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat
м-да. Пара ракет сегодня прилетела в Харьков. Давно их не было. Фугасного типа. Взорвались в земле. Ямы большие. Подозрение на Искандер или что-то подобное.
ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників? Нагадай мені скільки УСПІШНИХ пусків стратегічних ракет педераційники зробили за останні 20 років Нагадай мені з чого скидають Х-101 і Х-202(аналог Х101 але з ядерною боєголовкою) Нагадай мені куди педераційники потрапили хвальоним орешніком..
в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини. щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист": а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис. в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д." г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в") е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)
fler написав:Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають.. Хотаб, як ти?)) Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу. Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.
операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає. а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження? то це набагато гірше тих бомбардувальників. чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?
а дрони - Раша це не та країна, яка зможе розробити такі дрони
А Китай - та? -- за возможность посмотреть как такі дрони в реальных условиях работают - они и бесплатные поставки организовать могут...
Скандал у ТЦК: як "мертві душі" підвищували мобілізацію з Прикарпаття Щонайменше 17 "мобілізованих" воювали не полишаючи власні домівки
Деталі
Використовуючи свій криптографічний ключ, посадовець несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов'язаних. Він оформлював їх як нібито мобілізованих, знімав з обліку та навіть видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому, як встановили правоохоронці, посадовець чудово знав, що ці люди насправді до війська не потрапили.
Наразі слідство вже ідентифікувало 17 осіб, яких фігурант "мобілізував". Усі вони перебували за місцем свого проживання, а військові частини, куди їх нібито направили, підтвердили відсутність таких "новобранців" у своїх лавах.
ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників?
Це інформація є державною таємницею. По друге, офіційно такі роботи Південьмаш здійснює під контролем СБУ, розвідки, Держслужби з експортного контролю і т.п. Але як відомо, керівник зазначеного підприємства вже під час війни отримав звинувачення у держзраді. А це викликає підозри, що вірогідно роботи по обслуговуванню ракет в росії все ж таки здійснювалися спеціалістами Південьмашу. Можливо і неофіційно, накшталт закупівель з 2014 року вігілля з ДНР під виглядом імпорту з Африки по дурній ціні з використанням офшорів.
Хто це робив вже неважливо. Важливо те, шо контрабандист товарів та послуг - це друге ім'я для держави росія.
ЛАД написав:Что касается спецоперации "Павутина" - операция прекрасная. Но не стоит забывать, что в отличие от США основу стратегической триады СССР составляли ракетные войска, а не стратегическая авиация. У РФ осталась та же ситуация. Это вполне понятно - у Союза не было авиабаз вблизи вероятного противника - США. И, тем более, нет таких баз у РФ. Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что наша эйфория немного с перебором.
Зараз тільки факти і спроба їх аналізу.
Перед самим початком розрекламованих Трампом мирних перемовин на першому етапі кремль здійснив ракетно-шахедний обстріл українських міст та розпочав широкий наступ вздовж усієї лінії фронту. Мета - кремль хоче мирних перемовин, які будуть схожими на капітуляцію України.
Перед самим початком другого етапу трампівських перемовин, в успіху яких були вже об'єективні сумніві, несподівано в росії було здійснено пошкодження старих літаків з доказами у кількості до 10 штук. МО рф офіційно визнала критичне пошкодження 3-х літаків. Крім цього було здійснено пошкодження двох залізничних мостів в момент проходження там поїздів. По телемарафону журналістам наказано не визнавати це результатом дій наших розвідників. Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с). Наприклад, Чечню звинувачували у тероррі посля того, як вбили більше третини чеченців. Тому що кремлівська пропаганда завжди сплутує причини і наслідки.
Є питання - для чого це все потрібно кремлю або як він планує використати цей удар по аеродромах та незрозумілі пошкодження залізничних мостів?
Можлива перша відповідь, що надходить у мозок, це підготовка до обов'язкової мобілізації у росії для боротьби ... з міжнародним террором, як скаже кремль. Звичайно російський масовий террор проти сусідніх держав террором зовсім не вважає російське законодавство. А у мобілізованих росіян має бути у голові картина зломаного моста, зпаленого літака чи тепловоза. Так в них було ще з часів радянського союза. Мобілізований має бути злим на призначеного ворога й бажати жорстко помститись, незважаючи на факт, що мститись мають саме кремлю.
Можлива друга відповідь - це перенесення уваги міжнародних миротворчіх установ зі свого теперішнього наступу на ураження критичних (на словах) об'єктів в росії. Це потрібно для переведення вини за зрив перемовин на Україну і зменшити наміри введення нових санкцій. Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.
Є ще третя відповідь. Вона страшна. Бо в російських ЗМІ ці удари по застарілим літакам на аеродромах, по літакам, які даже не ховали в ангарах, за вказівками кремля називають на американський манер: Перл-харбором. Це явна ментальна підготовка усього цивілізованого світу до нанесення ядерного удара по Україні. Бо як відомо за Перл-Харбор США відповли Японії саме ядерними бомбами.
Йдемо далі. Про штучний інтелект. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби біля аеродромів. В таких умовах дрон нанесе ураження кому завгодно окрім цілі. Тому тільки дистанційне керування з використанням технологій FPV сьогодня актуально для бпла. У зв'язку з цим дуже стурбований повідомленнями про затримання у росії людей, можливо причасних до керування цими роями бойових дронів.
Hotab написав:Я думаю 40+ треба поділити на 2 (якщо не буде осін-підтвержень), але все одно це буде круто. І старі, чи не старі.. Це ракетоносії. Це як вантажник вагонів, він не має бути розумним, він має бути сильним і витривалим. Ці ракетоносії не вироблять більше. А отже це круто. Кусатись дронами (з найновішим інтелектом) може будь яка країна . Випустити з нейтральних вод біля берегу ворога ракету з ядреной головкою - це можуть далеко не всі.