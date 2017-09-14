Додано: Пон 02 чер, 2025 11:18

ЛАД написав: Что касается спецоперации "Павутина" - операция прекрасная.

Но не стоит забывать, что в отличие от США основу стратегической триады СССР составляли ракетные войска, а не стратегическая авиация. У РФ осталась та же ситуация. Это вполне понятно - у Союза не было авиабаз вблизи вероятного противника - США. И, тем более, нет таких баз у РФ. Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что наша эйфория немного с перебором. Что касается спецоперации "Павутина" - операция прекрасная.Но не стоит забывать, что в отличие от США основу стратегической триады СССР составляли ракетные войска, а не стратегическая авиация. У РФ осталась та же ситуация. Это вполне понятно - у Союза не было авиабаз вблизи вероятного противника - США. И, тем более, нет таких баз у РФ. Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что наша эйфория немного с перебором.

Перл-харбором

Зараз тільки факти і спроба їх аналізу.Перед самим початком розрекламованих Трампом мирних перемовин на першому етапі кремль здійснив ракетно-шахедний обстріл українських міст та розпочав широкий наступ вздовж усієї лінії фронту. Мета - кремль хоче мирних перемовин, які будуть схожими на капітуляцію України.Перед самим початком другого етапу трампівських перемовин, в успіху яких були вже об'єективні сумніві, несподівано в росії було здійснено пошкодження старих літаків з доказами у кількості до 10 штук. МО рф офіційно визнала критичне пошкодження 3-х літаків. Крім цього було здійснено пошкодження двох залізничних мостів в момент проходження там поїздів. По телемарафону журналістам наказано не визнавати це результатом дій наших розвідників. Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с). Наприклад, Чечню звинувачували у тероррі посля того, як вбили більше третини чеченців. Тому що кремлівська пропаганда завжди сплутує причини і наслідки.Є питання - для чого це все потрібно кремлю або як він планує використати цей удар по аеродромах та незрозумілі пошкодження залізничних мостів?Можлива перша відповідь, що надходить у мозок, це підготовка до обов'язкової мобілізації у росії для боротьби ... з міжнародним террором, як скаже кремль. Звичайно російський масовий террор проти сусідніх держав террором зовсім не вважає російське законодавство. А у мобілізованих росіян має бути у голові картина зломаного моста, зпаленого літака чи тепловоза. Так в них було ще з часів радянського союза. Мобілізований має бути злим на призначеного ворога й бажати жорстко помститись, незважаючи на факт, що мститись мають саме кремлю.Можлива друга відповідь - це перенесення уваги міжнародних миротворчіх установ зі свого теперішнього наступу на ураження критичних (на словах) об'єктів в росії. Це потрібно для переведення вини за зрив перемовин на Україну і зменшити наміри введення нових санкцій. Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте.Є ще третя відповідь. Вона страшна. Бо в російських ЗМІ ці удари по застарілим літакам на аеродромах, по літакам, які даже не ховали в ангарах, за вказівками кремля називають на американський манер:. Це явна ментальна підготовка усього цивілізованого світу до нанесення ядерного удара по Україні. Бо як відомо за Перл-Харбор США відповли Японії саме ядерними бомбами.Йдемо далі. Про штучний інтелект. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби біля аеродромів. В таких умовах дрон нанесе ураження кому завгодно окрім цілі. Тому тільки дистанційне керування з використанням технологій FPV сьогодня актуально для бпла. У зв'язку з цим дуже стурбований повідомленнями про затримання у росії людей, можливо причасних до керування цими роями бойових дронів.