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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14014140151401614017
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:В цю гру можна грати удвох. І шо?

а з шахедами коли буде гра удвох?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені
Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників?
Нагадай мені скільки УСПІШНИХ пусків стратегічних ракет педераційники зробили за останні 20 років
Нагадай мені з чого скидають Х-101 і Х-202(аналог Х101 але з ядерною боєголовкою)
Нагадай мені куди педераційники потрапили хвальоним орешніком..

То в кого ейфорія, а в кого аналіз?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:28

в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини.
щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист":
а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів
б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис.
в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д."
г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати
д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в")
е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей
є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:32

  Letusrock написав:
  fler написав:В цю гру можна грати удвох. І шо?

а з шахедами коли буде гра удвох?

Letusrock, вы бачили, офіційній аккаунт Моссаду у твіттері оцінив красу операції? Це гідне визнання. )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:33

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  fler написав:Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як ти?))
Пишуть, що на 2022 рф мала 118 стратегічних бомбардувальників, частина з яких була зношена. Після сьогодні приблизно 40-50 із 60-70 боєздатних були знищені або виведені з ладу.
Крім того поширюють повідомлення рф ТГ каналу "Военкор Котенок" про "можливе ураження підводного ракетного крейсеру стратегічного призначення". Чекаємо на підтвердження.

операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає.
а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження?
то це набагато гірше тих бомбардувальників.
чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?

а дрони - Раша це не та країна, яка зможе розробити такі дрони 8)

А Китай - та? :roll: -- за возможность посмотреть как такі дрони в реальных условиях работают - они и бесплатные поставки организовать могут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:01

Скандал у ТЦК: як "мертві душі" підвищували мобілізацію з Прикарпаття 8)
Щонайменше 17 "мобілізованих" воювали не полишаючи власні домівки :lol:

Деталі

Використовуючи свій криптографічний ключ, посадовець несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов'язаних. Він оформлював їх як нібито мобілізованих, знімав з обліку та навіть видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому, як встановили правоохоронці, посадовець чудово знав, що ці люди насправді до війська не потрапили.

Наразі слідство вже ідентифікувало 17 осіб, яких фігурант "мобілізував". Усі вони перебували за місцем свого проживання, а військові частини, куди їх нібито направили, підтвердили відсутність таких "новобранців" у своїх лавах.

ДБР вважає, що дії посадовця були цілеспрямованими та мали на меті штучно "покращити" звітність щодо мобілізаційних показників. 8)
https://meta.ua/uk/news/incidents/yupgf ... karpattya/

на жаль не вказали вартість такої "послуги" 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:15

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені
Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників?

Це інформація є державною таємницею. По друге, офіційно такі роботи Південьмаш здійснює під контролем СБУ, розвідки, Держслужби з експортного контролю і т.п. Але як відомо, керівник зазначеного підприємства вже під час війни отримав звинувачення у держзраді. А це викликає підозри, що вірогідно роботи по обслуговуванню ракет в росії все ж таки здійснювалися спеціалістами Південьмашу. Можливо і неофіційно, накшталт закупівель з 2014 року вігілля з ДНР під виглядом імпорту з Африки по дурній ціні з використанням офшорів.

Хто це робив вже неважливо. Важливо те, шо контрабандист товарів та послуг - це друге ім'я для держави росія.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:26

  Hotab написав:Я думаю 40+ треба поділити на 2 (якщо не буде осін-підтвержень), але все одно це буде круто.
І старі, чи не старі.. Це ракетоносії. Це як вантажник вагонів, він не має бути розумним, він має бути сильним і витривалим. Ці ракетоносії не вироблять більше. А отже це круто. Кусатись дронами (з найновішим інтелектом) може будь яка країна . Випустити з нейтральних вод біля берегу ворога ракету з ядреной головкою - це можуть далеко не всі.


Ви провидець 8)

Унаслідок спецоперації Служби безпеки України "Павутина" 1 червня було знищено 13 літаків російської окупаційної армії та ще більше літаків зазнало пошкоджень
https://zn.ua/ukr/war/pid-chas-operatsi ... -tspd.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:54

  jump написав:
  Hotab написав:Я думаю 40+ треба поділити на 2 (якщо не буде осін-підтвержень), але все одно це буде круто.
І старі, чи не старі.. Це ракетоносії. Це як вантажник вагонів, він не має бути розумним, він має бути сильним і витривалим. Ці ракетоносії не вироблять більше. А отже це круто. Кусатись дронами (з найновішим інтелектом) може будь яка країна . Випустити з нейтральних вод біля берегу ворога ракету з ядреной головкою - це можуть далеко не всі.


Ви провидець 8)

Унаслідок спецоперації Служби безпеки України "Павутина" 1 червня було знищено 13 літаків російської окупаційної армії та ще більше літаків зазнало пошкоджень
https://zn.ua/ukr/war/pid-chas-operatsi ... -tspd.html


Слово ЗНИЩЕНО та ВРАЖЕНО мають різне значення
холява
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:01

  холява написав:
  jump написав:
  Hotab написав:Я думаю 40+ треба поділити на 2 (якщо не буде осін-підтвержень), але все одно це буде круто.
І старі, чи не старі.. Це ракетоносії. Це як вантажник вагонів, він не має бути розумним, він має бути сильним і витривалим. Ці ракетоносії не вироблять більше. А отже це круто. Кусатись дронами (з найновішим інтелектом) може будь яка країна . Випустити з нейтральних вод біля берегу ворога ракету з ядреной головкою - це можуть далеко не всі.


Ви провидець 8)

Унаслідок спецоперації Служби безпеки України "Павутина" 1 червня було знищено 13 літаків російської окупаційної армії та ще більше літаків зазнало пошкоджень
https://zn.ua/ukr/war/pid-chas-operatsi ... -tspd.html


Слово ЗНИЩЕНО та ВРАЖЕНО мають різне значення

Це ж jump, а то хлам ядерної тріади. Все норм ) бачите як палають? Радійте )
stm
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