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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14015140161401714018
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так что ваша эйфория немного с перебором.


нагадали мені марка солоніна, який після розгрому 100 одиниць важкої техніки ворога під час форсування річки -Білогорівська переправа (танки, бмд, бмп)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%86%D1%8F


він сказав: ну які дві батальйонна тактичні групи знищили, максимум одна (навіть не півтори)-у цьому все нутро у москалів, навіть у "хороших руських".

всі нормальні українці відчули ейфорію, хоч на одну добу, а у ЛАДа журба?
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но тогда не очень понятно, почему вы тут вместе с другими выступали против переговоров.


я виступав за переговори , але проти капітуляції, станом на зараз -пропонують тільки капітуляцію, переговори ще не починались
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не тільки в мене думка що знищення цих носіїв це просто знищення старого, на заміну якому прийде нове озброєння. в сенсі нове по технології. як свого часу лінкори поступились авіаносцям. хоча також після успішної операції.

WP: Україна переписала правила війни. Це може позбавити сну будь-якого генерала у світі

У неділю вранці, 7 грудня 1941 року, Імператорський флот Японії переписав правила ведення війни. Майже ніхто не уявляв, що японці зможуть непомітно перетнути весь океан і атакувати «неприступну фортецю», як американські стратеги описували Гаваї. Проте саме це вони й зробили. Японські літаки, злетівши з шести авіаносців, знищили або пошкодили 328 американських літаків і 19 кораблів ВМС США, включно з вісьмома лінкорами. Атака на Перл-Гарбор ознаменувала початок епохи авіаносців як головної сили у військово-морській війні. Про це пише Макс Бут, колумніст газети Washington Post.

У неділю українці знову переписали правила війни. Російське командування, ймовірно, було не менш приголомшене, ніж американці у 1941-му, коли українці здійснили несподівану атаку на п’ять російських авіабаз, розташованих далеко від фронту — дві з них за тисячі кілометрів у російській Арктиці та Сибіру. Служба безпеки України (СБУ) зуміла непомітно доправити велику кількість дронів углиб Росії в дерев’яних кабінах на вантажівках, а потім запустити їх дистанційно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція під кодовою назвою «Павутиння» знищила або вивела з ладу третину бомбардувальників, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні. Серед уражених російських літаків, за повідомленнями, були Ту-95, Ту-22 та А-50 (аналог американських AWACS). Незалежного підтвердження завданих пошкоджень наразі немає.

Не дивно, що російські військові блогери кинулися порівнювати атаку з нападом на Перл-Гарбор 84 роки тому. Це порівняння некоректне в тому сенсі, що Перл-Гарбор став початком нової війни, а авіаудар по Росії — лише ще одна спроба українців захиститися від неспровокованої агресії, розв’язаної Путіним у 2022 році. Але аналогія частково доречна, адже обидві атаки могли сигналізувати про занепад домінування певних типів озброєння: лінкорів у 1941-му, пілотованих літаків — сьогодні. Зграї українських дронів, які, ймовірно, коштують десятки тисяч доларів, могли завдати шкоди російській авіації на 2 мільярди доларів.

Таким чином українці продемонстрували вразливість, яка має позбавити сну будь-якого генерала у світі. Якщо українцям вдалося так близько підкрастися до ключових авіабаз у поліцейській державі, як Росія, що може завадити Китаю зробити те саме з американськими авіабазами? Або Пакистану — з індійськими? Або Північній Кореї — з південнокорейськими?

Армії, які вважали, що їхні авіабази захищені електричними огорожами й охоронцями, тепер мусять рахуватися з загрозою з повітря з боку дешевих, повсюдних дронів, які легко модифікувати для бойових цілей. Це потребуватиме значних інвестицій у системи протидії дронам. Вкладання коштів у звичні пілотовані системи дедалі більше виглядає марнотратством — як витрати на кавалерію у 1930-х.

Операція «Павутина» не стане вирішальним ударом по російській армії, так само як Перл-Гарбор не став фатальним для США. Але так само, як Перл-Гарбор показав, що Японія — значно серйозніший противник, ніж думали на Заході, недільна атака засвідчила, що українці набагато витриваліші й винахідливіші, ніж вважалося до початку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому.

Фронт залишається стабільним, і українці компенсують нестачу живої сили створенням провідної у світі дронової промисловості. Українці кажуть, що торік виробили 2,2 мільйона дронів і планують зробити 4,5 мільйона цього року. Росіяни, звісно, також виробляють дрони — за допомогою Ірану, але вони постійно на крок-два позаду, як показала недільна операція.

«Павутина» — це блискучий і сміливий хід, щоб компенсувати дефіцит ракет для систем Patriot — а президент Дональд Трамп, схоже, не налаштований надсилати нові. Європейські країни намагаються допомогти, але Patriot — в дефіциті. Замість того щоб збивати ракети в повітрі, українці вирішили виводити з ладу самі літаки ще на землі.

Під час суперечки в Овальному кабінеті у лютому президент США сказав Зеленському: «У вас немає козирів». Що ж, Зеленський щойно зіграв свій козир: українську винахідливість. Українці знову й знову показують, що вони сміливіші й майстерніші, ніж вороги — навіть попри те, що російські війська з часу початку війни дещо підвищили ефективність.

Недільна атака, хоч і демонструє рішучість України, може також підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники, які запускають звичайні ракети, здатні нести й ядерну зброю. Це має нагадати, чому надзвичайно небезпечно мати хаотичну адміністрацію у США в такий критичний момент. Було б добре, аби президент мав повноцінну Раду нацбезпеки з досвідченим радником, а не НРБ, яку керує держсекретар у вільний час і з якої нещодавно звільнили більшість фахівців.

Трамп обурюється через російські атаки на українських цивільних, але нічого не робить. Українці взяли ініціативу у свої руки. Цей удар дронами — хоч і підвищує ставки та, без сумніву, викличе відповідь Росії — саме той потужний сигнал, який може змусити Путіна вести переговори всерйоз, якраз перед новим раундом перемовин у Туреччині. Своїми діями українці показують: вони не мають наміру здаватися — і мають ресурси, щоб боротися далі.
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