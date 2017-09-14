Додано: Пон 02 чер, 2025 14:03

Не тільки в мене думка що знищення цих носіїв це просто знищення старого, на заміну якому прийде нове озброєння. в сенсі нове по технології. як свого часу лінкори поступились авіаносцям. хоча також після успішної операції.



WP: Україна переписала правила війни. Це може позбавити сну будь-якого генерала у світі



У неділю вранці, 7 грудня 1941 року, Імператорський флот Японії переписав правила ведення війни. Майже ніхто не уявляв, що японці зможуть непомітно перетнути весь океан і атакувати «неприступну фортецю», як американські стратеги описували Гаваї. Проте саме це вони й зробили. Японські літаки, злетівши з шести авіаносців, знищили або пошкодили 328 американських літаків і 19 кораблів ВМС США, включно з вісьмома лінкорами. Атака на Перл-Гарбор ознаменувала початок епохи авіаносців як головної сили у військово-морській війні. Про це пише Макс Бут, колумніст газети Washington Post.



У неділю українці знову переписали правила війни. Російське командування, ймовірно, було не менш приголомшене, ніж американці у 1941-му, коли українці здійснили несподівану атаку на п’ять російських авіабаз, розташованих далеко від фронту — дві з них за тисячі кілометрів у російській Арктиці та Сибіру. Служба безпеки України (СБУ) зуміла непомітно доправити велику кількість дронів углиб Росії в дерев’яних кабінах на вантажівках, а потім запустити їх дистанційно.



Президент Володимир Зеленський заявив, що операція під кодовою назвою «Павутиння» знищила або вивела з ладу третину бомбардувальників, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні. Серед уражених російських літаків, за повідомленнями, були Ту-95, Ту-22 та А-50 (аналог американських AWACS). Незалежного підтвердження завданих пошкоджень наразі немає.



Не дивно, що російські військові блогери кинулися порівнювати атаку з нападом на Перл-Гарбор 84 роки тому. Це порівняння некоректне в тому сенсі, що Перл-Гарбор став початком нової війни, а авіаудар по Росії — лише ще одна спроба українців захиститися від неспровокованої агресії, розв’язаної Путіним у 2022 році. Але аналогія частково доречна, адже обидві атаки могли сигналізувати про занепад домінування певних типів озброєння: лінкорів у 1941-му, пілотованих літаків — сьогодні. Зграї українських дронів, які, ймовірно, коштують десятки тисяч доларів, могли завдати шкоди російській авіації на 2 мільярди доларів.



Таким чином українці продемонстрували вразливість, яка має позбавити сну будь-якого генерала у світі. Якщо українцям вдалося так близько підкрастися до ключових авіабаз у поліцейській державі, як Росія, що може завадити Китаю зробити те саме з американськими авіабазами? Або Пакистану — з індійськими? Або Північній Кореї — з південнокорейськими?



Армії, які вважали, що їхні авіабази захищені електричними огорожами й охоронцями, тепер мусять рахуватися з загрозою з повітря з боку дешевих, повсюдних дронів, які легко модифікувати для бойових цілей. Це потребуватиме значних інвестицій у системи протидії дронам. Вкладання коштів у звичні пілотовані системи дедалі більше виглядає марнотратством — як витрати на кавалерію у 1930-х.



Операція «Павутина» не стане вирішальним ударом по російській армії, так само як Перл-Гарбор не став фатальним для США. Але так само, як Перл-Гарбор показав, що Японія — значно серйозніший противник, ніж думали на Заході, недільна атака засвідчила, що українці набагато витриваліші й винахідливіші, ніж вважалося до початку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому.



Фронт залишається стабільним, і українці компенсують нестачу живої сили створенням провідної у світі дронової промисловості. Українці кажуть, що торік виробили 2,2 мільйона дронів і планують зробити 4,5 мільйона цього року. Росіяни, звісно, також виробляють дрони — за допомогою Ірану, але вони постійно на крок-два позаду, як показала недільна операція.



«Павутина» — це блискучий і сміливий хід, щоб компенсувати дефіцит ракет для систем Patriot — а президент Дональд Трамп, схоже, не налаштований надсилати нові. Європейські країни намагаються допомогти, але Patriot — в дефіциті. Замість того щоб збивати ракети в повітрі, українці вирішили виводити з ладу самі літаки ще на землі.



Під час суперечки в Овальному кабінеті у лютому президент США сказав Зеленському: «У вас немає козирів». Що ж, Зеленський щойно зіграв свій козир: українську винахідливість. Українці знову й знову показують, що вони сміливіші й майстерніші, ніж вороги — навіть попри те, що російські війська з часу початку війни дещо підвищили ефективність.



Недільна атака, хоч і демонструє рішучість України, може також підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники, які запускають звичайні ракети, здатні нести й ядерну зброю. Це має нагадати, чому надзвичайно небезпечно мати хаотичну адміністрацію у США в такий критичний момент. Було б добре, аби президент мав повноцінну Раду нацбезпеки з досвідченим радником, а не НРБ, яку керує держсекретар у вільний час і з якої нещодавно звільнили більшість фахівців.



Трамп обурюється через російські атаки на українських цивільних, але нічого не робить. Українці взяли ініціативу у свої руки. Цей удар дронами — хоч і підвищує ставки та, без сумніву, викличе відповідь Росії — саме той потужний сигнал, який може змусити Путіна вести переговори всерйоз, якраз перед новим раундом перемовин у Туреччині. Своїми діями українці показують: вони не мають наміру здаватися — і мають ресурси, щоб боротися далі.