Не тільки в мене думка що знищення цих носіїв це просто знищення старого, на заміну якому прийде нове озброєння. в сенсі нове по технології. як свого часу лінкори поступились авіаносцям. хоча також після успішної операції.
WP: Україна переписала правила війни. Це може позбавити сну будь-якого генерала у світі
У неділю вранці, 7 грудня 1941 року, Імператорський флот Японії переписав правила ведення війни. Майже ніхто не уявляв, що японці зможуть непомітно перетнути весь океан і атакувати «неприступну фортецю», як американські стратеги описували Гаваї. Проте саме це вони й зробили. Японські літаки, злетівши з шести авіаносців, знищили або пошкодили 328 американських літаків і 19 кораблів ВМС США, включно з вісьмома лінкорами. Атака на Перл-Гарбор ознаменувала початок епохи авіаносців як головної сили у військово-морській війні. Про це пише Макс Бут, колумніст газети Washington Post.
У неділю українці знову переписали правила війни. Російське командування, ймовірно, було не менш приголомшене, ніж американці у 1941-му, коли українці здійснили несподівану атаку на п’ять російських авіабаз, розташованих далеко від фронту — дві з них за тисячі кілометрів у російській Арктиці та Сибіру. Служба безпеки України (СБУ) зуміла непомітно доправити велику кількість дронів углиб Росії в дерев’яних кабінах на вантажівках, а потім запустити їх дистанційно.
Президент Володимир Зеленський заявив, що операція під кодовою назвою «Павутиння» знищила або вивела з ладу третину бомбардувальників, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні. Серед уражених російських літаків, за повідомленнями, були Ту-95, Ту-22 та А-50 (аналог американських AWACS). Незалежного підтвердження завданих пошкоджень наразі немає.
Не дивно, що російські військові блогери кинулися порівнювати атаку з нападом на Перл-Гарбор 84 роки тому. Це порівняння некоректне в тому сенсі, що Перл-Гарбор став початком нової війни, а авіаудар по Росії — лише ще одна спроба українців захиститися від неспровокованої агресії, розв’язаної Путіним у 2022 році. Але аналогія частково доречна, адже обидві атаки могли сигналізувати про занепад домінування певних типів озброєння: лінкорів у 1941-му, пілотованих літаків — сьогодні. Зграї українських дронів, які, ймовірно, коштують десятки тисяч доларів, могли завдати шкоди російській авіації на 2 мільярди доларів.
Таким чином українці продемонстрували вразливість, яка має позбавити сну будь-якого генерала у світі. Якщо українцям вдалося так близько підкрастися до ключових авіабаз у поліцейській державі, як Росія, що може завадити Китаю зробити те саме з американськими авіабазами? Або Пакистану — з індійськими? Або Північній Кореї — з південнокорейськими?
Армії, які вважали, що їхні авіабази захищені електричними огорожами й охоронцями, тепер мусять рахуватися з загрозою з повітря з боку дешевих, повсюдних дронів, які легко модифікувати для бойових цілей. Це потребуватиме значних інвестицій у системи протидії дронам. Вкладання коштів у звичні пілотовані системи дедалі більше виглядає марнотратством — як витрати на кавалерію у 1930-х.
Операція «Павутина» не стане вирішальним ударом по російській армії, так само як Перл-Гарбор не став фатальним для США. Але так само, як Перл-Гарбор показав, що Японія — значно серйозніший противник, ніж думали на Заході, недільна атака засвідчила, що українці набагато витриваліші й винахідливіші, ніж вважалося до початку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому.
Фронт залишається стабільним, і українці компенсують нестачу живої сили створенням провідної у світі дронової промисловості. Українці кажуть, що торік виробили 2,2 мільйона дронів і планують зробити 4,5 мільйона цього року. Росіяни, звісно, також виробляють дрони — за допомогою Ірану, але вони постійно на крок-два позаду, як показала недільна операція.
«Павутина» — це блискучий і сміливий хід, щоб компенсувати дефіцит ракет для систем Patriot — а президент Дональд Трамп, схоже, не налаштований надсилати нові. Європейські країни намагаються допомогти, але Patriot — в дефіциті. Замість того щоб збивати ракети в повітрі, українці вирішили виводити з ладу самі літаки ще на землі.
Під час суперечки в Овальному кабінеті у лютому президент США сказав Зеленському: «У вас немає козирів». Що ж, Зеленський щойно зіграв свій козир: українську винахідливість. Українці знову й знову показують, що вони сміливіші й майстерніші, ніж вороги — навіть попри те, що російські війська з часу початку війни дещо підвищили ефективність.
Недільна атака, хоч і демонструє рішучість України, може також підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники, які запускають звичайні ракети, здатні нести й ядерну зброю. Це має нагадати, чому надзвичайно небезпечно мати хаотичну адміністрацію у США в такий критичний момент. Було б добре, аби президент мав повноцінну Раду нацбезпеки з досвідченим радником, а не НРБ, яку керує держсекретар у вільний час і з якої нещодавно звільнили більшість фахівців.
Трамп обурюється через російські атаки на українських цивільних, але нічого не робить. Українці взяли ініціативу у свої руки. Цей удар дронами — хоч і підвищує ставки та, без сумніву, викличе відповідь Росії — саме той потужний сигнал, який може змусити Путіна вести переговори всерйоз, якраз перед новим раундом перемовин у Туреччині. Своїми діями українці показують: вони не мають наміру здаватися — і мають ресурси, щоб боротися далі.
tester3373 написав:Не тільки в мене думка що знищення цих носіїв це просто знищення старого, на заміну якому прийде нове озброєння. в сенсі нове по технології. як свого часу лінкори поступились авіаносцям. хоча також після успішної операції.
і скільки на це піде часу в РФ? рік, два , 10, 15, 70? Ядерна тріда все? Достатньо двіади?
«Павутина» — це блискучий і сміливий хід, щоб компенсувати дефіцит ракет для систем Patriot — а президент Дональд Трамп, схоже, не налаштований надсилати нові. Європейські країни намагаються допомогти, але Patriot — в дефіциті. Замість того щоб збивати ракети в повітрі, українці вирішили виводити з ладу самі літаки ще на землі.
скоріше "щоб компенсувати" відсутність Таурасів та інших РСД, але не ПВО чи Петріотів
Це має нагадати, чому надзвичайно небезпечно мати хаотичну адміністрацію у США в такий критичний момент. Було б добре, аби президент мав повноцінну Раду нацбезпеки з досвідченим радником, а не НРБ, яку керує держсекретар у вільний час і з якої нещодавно звільнили більшість фахівців.
це перефразування Задорнова: #аніжтупиє
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 чер, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав: Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського зта міжнародного аконодавства. А якщо знати кремль, як це знаєм усі ми, то це буде визнано міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян. Це ж вже було (с).
Мирні ракетоносії, з мирними ракетами Х101, споряджених для мирного вильоту на бортах, дійсно постраждали )
Я мав на увазі поїзди, які в росії самі поїздаті поїзди, порівнюючі зі світом.
Літаки на військовому аеродромі це законні військові цілі.
а при чому тут Україна ? Що у світі не стаються обвали мостів\естакад ? 1001 причина - неякісний ремонт, погана реконстуркція і т.п. і т.п. Ми висловлюємо співчуття мирним жертвам нещасного випадку\ катастрофи в рф ( чому цього не оголошено дивно)
Letusrock, вы бачили, офіційній аккаунт Моссаду у твіттері оцінив красу операції? Це гідне визнання. )
Субєктивно : це одна з чудових новин про "дистанційну\віддалену" роботу наших силовиків за цю війну: 1) перша крейсер москва , 2) далі керченський міст 3) в доках підводний човен + ще якийсь військовий потужний корабель 4) Знищено купу кораблів в чонрному морі 5) Знищено кілька гелікоптерів в чорному морі з морських дронів 6) знищено два радіолокаціні літаки А50 над морем ( два чи один ? ) 3) тепер їхні Ту в аеропортах ,а це одні з найжирніших цілей.
Звісно на фронті ще є не менш значні успіхи такі як: Харківська операція, звільнення Херсону та Курська операція яку євреї теж оцінили позитивно. Але і провали є літній контранступ та Кринки можем констатувати що Україна і українці дуже добре воюють, всупереч усьому безладу який відубваєтсья у ЗСУ !
Letusrock написав:в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини. щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист": а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис. в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д." г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в") е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)
Навіть, якщо українці навішають тризуби на кремлівські башти, все одно скажешь - криво вісять )
він сказав: ну які дві батальйонна тактичні групи знищили, максимум одна (навіть не півтори)-у цьому все нутро у москалів, навіть у "хороших руських".
всі нормальні українці відчули ейфорію, хоч на одну добу, а у ЛАДа журба?
У вас дислексия? Отличить "журбу" от оценки реального ущерба для ядерной триады у капитана дальнего плавания никак не получается? А вот для возможности наносить ракетные удары по Украине ущерб, действительно, заметный. Уже, кажется, советовал вам - отдохнуть бы, подлечиться, нервы поправить.
P.s. И вы протестовали против начала переговоров, пока... и куча условий. Может, ещё предложения будивельника поддержите? P.p.s. Этот мой пост в отличие от моих вопросов (на которые вы толком так не ответили) вы почему-то заметили.