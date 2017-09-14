Додано: Пон 02 чер, 2025 16:50

Перл-харбором

Десь загубилось тут... Але це важливо.Зараз тільки факти про рой добрих дронів проти стретегічної авіації окупанта і спроба їх аналізу.1. Перед самим початком розрекламованих Трампом мирних перемовин на першому етапі кремль здійснив ракетно-шахедний обстріл українських міст та розпочав широкий наступ вздовж усієї лінії фронту. Мета - кремль хоче мирних перемовин, які будуть схожими на капітуляцію України.2. Перед самим початком другого етапу трампівських перемовин, в успіху яких були вже об'єективні сумніві, несподівано в росії було здійснено пошкодження старих літаків з відеодоказами у кількості до 10 штук. МО рф офіційно визнала критичне пошкодження 3-х, а потім 4-х літаків.Крім цього було здійснено пошкодження двох залізничних мостів з жертвами у момент проходження там поїздів (одного товарного, другий невідомий). По телемарафону журналістам наказано не визнавати пошкоджені мости результатом дій наших військових розвідників. Розумно. Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського та й міжнародного законодавства. А якщо добре знати кремль, як це знаємо усі ми, то це буде визнано ним міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян.Це ж вже було (с).Наприклад, Чечню звинувачували у тероррі посля того, як вбили більше третини чеченців. Тому що кремлівська пропаганда завжди сплутує причини і наслідки, бо цільова аудіторія там не дуже кмітлива після 30-ти річної промивки мізків.Теперь є питання - як кремль може та планує використати цей удар по аеродромах та незрозумілі пошкодження залізничних мостів?1. Можлива перша відповідь, що надходить у мозок, це спроба підготовати населення до обов'язкової мобілізації у росії для боротьби ... з міжнародним террором, як скаже кремль. Звичайно російський масовий террор проти сусідніх держав террором зовсім не вважає російське законодавство. А у мобілізованих росіян має бути у голові картина зломаного моста, зпаленого літака чи тепловоза. Так в них було ще з часів радянського союза. Мобілізований має бути злим на призначеного ворога й бажати жорстко помститись, незважаючи на факт, що мститись мають саме кремлю.2. Можлива друга відповідь - це перенесення уваги міжнародних миротворчіх установ зі свого теперішнього наступу на ураження критичних (на словах) об'єктів в росії. Це потрібно для переведення вини за зрив перемовин на Україну і зменшити наміри введення нових санкцій. Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте. І, наприклад, ЛАД тут добре це розуміє.3. Є ще третя відповідь. Вона страшна. Бо в російських ЗМІ ці удари по застарілим літакам на аеродромах, по літакам, які даже не ховали в ангарах, за вказівками кремля називають на американський манер:. Це явна ментальна підготовка усього цивілізованого світу до нанесення ядерного удара по Україні або чергова лякалка для Трампа. Бо як відомо за Перл-Харбор США відповіли Японії саме двома ядерними бомбами.Йдемо далі. Про штучний інтелект. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби біля аеродромів. В таких умовах дрон нанесе ураження кому завгодно окрім цілі. Тому тільки дистанційне керування з використанням технологій FPV сьогодня актуально для бпла. У зв'язку з цим дуже стурбований повідомленнями про затримання у росії людей, можливо причасних до керування цими роями бойових дронів. Також стурбований, що не всі дрони встигли запустити і як наслідок ефект від удару було знижено.