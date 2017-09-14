ЛАД написав:Может, ещё предложения будивельника поддержите?
А чим МОЇ пропозиції
Добре що мене до влади не підпускають... Я б похуліганив в Стамбулі 1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь. 2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші) Вимоги наступні Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних Заплатили репарації Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160 І ще при бажанні парочку подібних вимог.
відрізняються від ВИМОГ педераційників? Ми маємо право вдягти на зустріч шаровари і вишиванки , а писаря постригти під Гоголя ? - маємо Ми маємо право вимагати від педераційників перестати привласнювати НАШУ ІСТОРІЮ і запропонувати їм провести ПЕРЕМОВИНИ з монголами за право вести свою історію від Золотої Орди? - маємо , при чому історично це більш справедливо і правильно ніж їх захцянки на Київську Русь Ми маємо право розірвати Будапештський меморандум і вимагати перейти до початкової точки(тобто вони нам ЗОБОВЯЗАНІ повернути тактичну ядерну зброю) - маємо Ми маємо право вимагати від них відновити школи з українською мовою до рівня 1954 року на Курщині, Білгородщині, Кубані і так далі.. - маємол , вони ж від нас вимагають російську залишити...
Тому мої пропозиції мають більше здорового глузду ніж їхні.
Історичних екскурс для совків які ментально застрягли в 19-тому столітті. Совки А спробуйте нагадати мені приклади УСПІШНОГО захоплення великою країною - маленької після 1950 року. Бо з того що я памятаю Великиі Французи затіяли драку у Вьєтнамі, до якої підключились США - і французам і США дали по пиці.... Великі Китайці полізли у Вєтнам-також отримали по пиці Великий совок поліз в Афганістан - отримав по пиці Великий Ірак поліз в Кувейт - отримав по пиці Великий США поліз в Афганістан - отримав по пиці Велика Підерація ДВА рази полізла в Чечню - прийшлось заплатити за лояльність , бо отримала по пиці Велика Підерація полізла в Україну - по чому вона там зараз отримує ?
Так, кожен може щось там пропатякати про Союзників (томуж Вєтнаму проти США і Китаю - допомагали совкТому ж Афганістану проти совків допомагали США Той же Кувейт визволяли всією НАТОю...
Але ж і нам зараз не тільки Молдавія чи Сан-Маріно допомагають.
ПС В 1941,1942 та й в першій половині 1943 - якоїсь явної переваги СРСР і Союзники проти Німеччини -видно не було.... То чому когось дивує , що нам ДОВШЕ ніж СРСР ( тоді совки претендували на право першої армії світу і боролись вони проти так як вони думали Другої армії світу, при чому совку допомагала третя, четверта армія світу) А який у нас був статус в світовому табелі рангів? Десята армія в Європі проти другої армії Світу? Ще когось дивує що ми так довго б'ємо другу армію по пиці а вона ще не впала?
Зараз тільки факти про рой добрих дронів проти стретегічної авіації окупанта і спроба їх аналізу.
1. Перед самим початком розрекламованих Трампом мирних перемовин на першому етапі кремль здійснив ракетно-шахедний обстріл українських міст та розпочав широкий наступ вздовж усієї лінії фронту. Мета - кремль хоче мирних перемовин, які будуть схожими на капітуляцію України.
2. Перед самим початком другого етапу трампівських перемовин, в успіху яких були вже об'єективні сумніві, несподівано в росії було здійснено пошкодження старих літаків з відеодоказами у кількості до 10 штук. МО рф офіційно визнала критичне пошкодження 3-х, а потім 4-х літаків.
Крім цього було здійснено пошкодження двох залізничних мостів з жертвами у момент проходження там поїздів (одного товарного, другий невідомий). По телемарафону журналістам наказано не визнавати пошкоджені мости результатом дій наших військових розвідників. Розумно. Вочевидь, бо це юридично можно легко віднести до террору з точки зору російського та й міжнародного законодавства. А якщо добре знати кремль, як це знаємо усі ми, то це буде визнано ним міжнародним терроризмом з боку України проти мирних росіян.
Це ж вже було (с). Наприклад, Чечню звинувачували у тероррі посля того, як вбили більше третини чеченців. Тому що кремлівська пропаганда завжди сплутує причини і наслідки, бо цільова аудіторія там не дуже кмітлива після 30-ти річної промивки мізків.
Теперь є питання - як кремль може та планує використати цей удар по аеродромах та незрозумілі пошкодження залізничних мостів?
1. Можлива перша відповідь, що надходить у мозок, це спроба підготовати населення до обов'язкової мобілізації у росії для боротьби ... з міжнародним террором, як скаже кремль. Звичайно російський масовий террор проти сусідніх держав террором зовсім не вважає російське законодавство. А у мобілізованих росіян має бути у голові картина зломаного моста, зпаленого літака чи тепловоза. Так в них було ще з часів радянського союза. Мобілізований має бути злим на призначеного ворога й бажати жорстко помститись, незважаючи на факт, що мститись мають саме кремлю.
2. Можлива друга відповідь - це перенесення уваги міжнародних миротворчіх установ зі свого теперішнього наступу на ураження критичних (на словах) об'єктів в росії. Це потрібно для переведення вини за зрив перемовин на Україну і зменшити наміри введення нових санкцій. Чому критично на словах? Тому що пошкоджені літаки - це застарілий хлам, пробачте. І, наприклад, ЛАД тут добре це розуміє.
3. Є ще третя відповідь. Вона страшна. Бо в російських ЗМІ ці удари по застарілим літакам на аеродромах, по літакам, які даже не ховали в ангарах, за вказівками кремля називають на американський манер: Перл-харбором. Це явна ментальна підготовка усього цивілізованого світу до нанесення ядерного удара по Україні або чергова лякалка для Трампа. Бо як відомо за Перл-Харбор США відповіли Японії саме двома ядерними бомбами.
Йдемо далі. Про штучний інтелект. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби біля аеродромів. В таких умовах дрон нанесе ураження кому завгодно окрім цілі. Тому тільки дистанційне керування з використанням технологій FPV сьогодня актуально для бпла. У зв'язку з цим дуже стурбований повідомленнями про затримання у росії людей, можливо причасних до керування цими роями бойових дронів. Також стурбований, що не всі дрони встигли запустити і як наслідок ефект від удару було знижено.
buratinyo написав:Про штучний інтелект. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби біля аеродромів.
Давай розкажи простій людині, як на ШІ може вплинути РЕБ.... Для всіх інших РЕБ це штучне викривлення ДЖПС координат+забивання шумом частоти керування дроном. Якщо дрон добрався до аеродрому і цілевказування отримує не по радіоканалу а по роботі ШІ( ШІ по оптичному зображенню вибирає ціль, а так як плата ШІ ізольована від радіоканалу то РЕБ на неї вплинути не може) Тому Якщо мати карту місцевості і закласти реперні точки , а рух між точками дрон буде виконувати за вказівками внутрішньої інерційної системи) то жоден РЕБ вплинути на такий дрон - не в стані. Інше питання пряме попадання снаряду, або електромагнітний імпульс..але сила цього імпульсу повинна бути достатньою не для спалювання доріжок на платі(бо плата заекранована) а по сплавленню дротів... А це поки що з області фантастики або в результаті ядерного вибуху
ПС як я бачу я корисні ідіоти різко акттивізувались викладаючи страшилки. Хтось дійсно наляканий Хтось(як лад) ідейно переконаний що підерація впасти не може а хтось і за грошенята працює.
ЛАД написав:Может, ещё предложения будивельника поддержите?
А чим МОЇ пропозиції
Добре що мене до влади не підпускають... Я б похуліганив в Стамбулі 1 Вдягнув делегацію кого в шаровари, кого у вишиванку, а писаря обовязково б підстриг а-ля Гоголь. 2 Виклав десяток вимог( москалі всіляку хєрню викладають... то чим ми гірші) Вимоги наступні Заборонити московії ссилатись на коріння з нашої історії, бо вони не Україна і до Київської Русі відношення не мають Якщо хочуть-хай звернуться до монголів щоб ті дозволили московітам починати свою історію від Золотої Орди Щоб вивели свої війська з територій Курської, Брянської, Белгородської, Ставропільської, Ростовської областей і в цих областях відновити викладання української мови в школах на рівні 1954 року Вивести свої війська з окупованих територій в межах світово признаних Заплатили репарації Так як вони порушили Будапештський меморандум - то ми виходимо по відношенні педерації з цього мемарандому і вимагаємо щоб вони повернули нам тактичну ядерну зброю Так само розриваємо угоду по продажу ТУ160 (нам зарахували 368млн доларів заборгованості по газу ) , тобто ми їм повертаємо 368 млн доларів-вони нам той полк ТУ160 І ще при бажанні парочку подібних вимог.
відрізняються від ВИМОГ педераційників? Ми маємо право вдягти на зустріч шаровари і вишиванки , а писаря постригти під Гоголя ? - маємо Ми маємо право вимагати від педераційників перестати привласнювати НАШУ ІСТОРІЮ і запропонувати їм провести ПЕРЕМОВИНИ з монголами за право вести свою історію від Золотої Орди? - маємо , при чому історично це більш справедливо і правильно ніж їх захцянки на Київську Русь Ми маємо право розірвати Будапештський меморандум і вимагати перейти до початкової точки(тобто вони нам ЗОБОВЯЗАНІ повернути тактичну ядерну зброю) - маємо Ми маємо право вимагати від них відновити школи з українською мовою до рівня 1954 року на Курщині, Білгородщині, Кубані і так далі.. - маємол , вони ж від нас вимагають російську залишити...
Тому мої пропозиції мають більше здорового глузду ніж їхні.
Что касается истории, вопрос спорный. Всё-таки, Юрий Долгорукий
Ю́рій Володи́мирович (бл.1099[2] — 15 травня 1157, д.-рус. Гюрги Володи́мировичъ, Дюрги Володи́мировичъ) — князь із династії Рюриковичів, шостий син Володимира Мономаха
и в принципе Ростовсько-Суздальське князівство (а позже Владимиро-Суздальське князівство) ничем не отличается от Галицького князівства. Будапештський меморандум это не договор, а всего лишь "меморандум" и возможность возврата "до початкової точки" он не предусматривает. Поэтому говорить о том, что мы можем его разорвать и нам после этого кто-то что-то "ЗОБОВ'ЯЗАН" это просто сотрясение воздуха. Но вы правильно написали: "Ми маємо право". На всё, что вы написали. И ещё на многое. Просто при этом, как я уже писал "после этого можно сразу уезжать, а ещё проще даже и не ехать". Таким поведением и требованиями мы продемонстрируем, что мы сегодня не хотим мира так же, как РФ.
P.s.
Хтось(як лад) ідейно переконаний що підерація впасти не може
Может, вы не будете пытаться гадать и домысливать, в чём я "ідейно переконаний"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 02 чер, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Таким поведением и требованиями мы продемонстрируем, что мы сегодня не хотим мира так же, как РФ.
Хто з нормальних і притомних крім не нормальних... Хотів миру на умовах педерації? І толку з того що ми приїхали вже другий раз чим результати другого приїду відрізнялись би від результатів не приїзду. Тепер про долгорукого.... Шостий син Володимира Мономаха......
Тобто перших пятеро важать менше ніж шостий? З таким підходом Франція, і Британія-це колонії України Бо дочка Ярослава Мудрого-це мама Філіпа Першого