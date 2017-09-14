buratinyo написав:Про штучний інтелект. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби біля аеродромів.
Давай розкажи простій людині, як на ШІ може вплинути РЕБ.... Для всіх інших РЕБ це штучне викривлення ДЖПС координат+забивання шумом частоти керування дроном. Якщо дрон добрався до аеродрому і цілевказування отримує не по радіоканалу а по роботі ШІ( ШІ по оптичному зображенню вибирає ціль, а так як плата ШІ ізольована від радіоканалу то РЕБ на неї вплинути не може) Тому Якщо мати карту місцевості і закласти реперні точки , а рух між точками дрон буде виконувати за вказівками внутрішньої інерційної системи) то жоден РЕБ вплинути на такий дрон - не в стані. Інше питання пряме попадання снаряду, або електромагнітний імпульс..але сила цього імпульсу повинна бути достатньою не для спалювання доріжок на платі(бо плата заекранована) а по сплавленню дротів... А це поки що з області фантастики або в результаті ядерного вибуху
ПС як я бачу я корисні ідіоти різко акттивізувались викладаючи страшилки. Хтось дійсно наляканий Хтось(як лад) ідейно переконаний що підерація впасти не може а хтось і за грошенята працює.
Может, вы не будете пытаться гадать и домысливать, в чём я "ідейно переконаний"?
Тобто Ви переконані що Підерація програє-бо ситема нежиттєздатна... Чи у вас якась інша ідея про майбутнє наступника совка-підерації?
stm написав:Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
Звичайно. Не розумію правда що означає слово "масове". А що таке еволюція і навіщо вона потрібна людству? Хто успішніший - динозаври чи "людство"? Динозаври проіснували 150 млн. років, людство 2 млн. років. - динозаври в 75 разів успішніші ніж "людство". Ви(особисто) можете не розмножатись, скоріш за все на даному етапі "еволюції" вас(точніше ваше потомство) замінять негри з Африки.
stm написав:Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?
Звичайно. Не розумію правда що означає слово "масове". А що таке еволюція і навіщо вона потрібна людству? Хто успішніший - динозаври чи "людство"? Динозаври проіснували 150 млн. років, людство 2 млн. років. - динозаври в 75 разів успішніші ніж "людство". Ви(особисто) можете не розмножатись, скоріш за все на даному етапі "еволюції" вас(точніше ваше потомство) замінять негри з Африки.
Якби ти хоч трохи вивчав історію, то, з точки зору еволюції, ми всі вийшли з Африки
То як там моє питання, якщо Україна припинить бойові дії, то Росія одразу зупинится чи Росія продовжить бойові дії ?
"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожню розмову - має бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Нам потрібні спільні санкції на рівні "Великої сімки", включно з Сполученими Штатами, і від усіх у світі, хто хоче миру", - зауважив Зеленський.
Президент вважає, що санкції проти Росії є необхідними, аби серйозно обмежити російську торгівлю нафтою і використання нею танкерів.
detroytred написав:Чалий: *Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.* https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat
Не знаю що там очевидно Чалому. Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну. Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.
detroytred написав:Чалий: *Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.* https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat
Не знаю що там очевидно Чалому. Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну. Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.
"Сильний удар", але на користь заокеанських партнерів на далеку перспективу, а не посилення позиції тут і зараз.
detroytred написав:Чалий: *Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.* https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat
Не знаю що там очевидно Чалому. Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну. Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.
Росіяни, раніше, наносили ракетні удари до і під час перемовин - це до припинення війни, так ? Лавров же адекватний ...
Знову москалька пропаганда - "Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі"
detroytred написав:Чалий: *Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.* https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat
Не знаю що там очевидно Чалому. Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну. Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.
Для спростування очевидної аксіоми, що війна на виснаження не підходить для кожної сторони, а може бути лише менш руйнівною для одної відносно другої, потрібні вагомі аргументи.