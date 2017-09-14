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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14018140191402014021>
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 17:44

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  buratinyo написав:Про штучний інтелект. Штучний інтелект ще має значні обмеження для використання у дронах, на мій погляд. Особливо в умовах потужної радіоелектронної боротьби біля аеродромів.
Давай розкажи простій людині, як на ШІ може вплинути РЕБ....
Для всіх інших
РЕБ це штучне викривлення ДЖПС координат+забивання шумом частоти керування дроном.
Якщо дрон добрався до аеродрому і цілевказування отримує не по радіоканалу а по роботі ШІ( ШІ по оптичному зображенню вибирає ціль, а так як плата ШІ ізольована від радіоканалу то РЕБ на неї вплинути не може)
Тому
Якщо мати карту місцевості і закласти реперні точки , а рух між точками дрон буде виконувати за вказівками внутрішньої інерційної системи) то жоден РЕБ вплинути на такий дрон - не в стані.
Інше питання пряме попадання снаряду, або електромагнітний імпульс..але сила цього імпульсу повинна бути достатньою не для спалювання доріжок на платі(бо плата заекранована) а по сплавленню дротів...
А це поки що з області фантастики або в результаті ядерного вибуху

ПС
як я бачу я корисні ідіоти різко акттивізувались викладаючи страшилки.
Хтось дійсно наляканий
Хтось(як лад) ідейно переконаний що підерація впасти не може
а хтось і за грошенята працює.
Может, вы не будете пытаться гадать и домысливать, в чём я "ідейно переконаний"?
Тобто Ви переконані що Підерація програє-бо ситема нежиттєздатна...
Чи у вас якась інша ідея про майбутнє наступника совка-підерації?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як вам новий польський Ківа?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 17:58

Вчера во многих городах московии прошли торжественные мероприятия - концерты, конкурсы, праздничные "народные гуляния, т.к.
- 1 июня в московии праздник - "день защиты детей".

Но оказалось, что
- 1 июня день позора московии - маленькими дронами уничтожены огромные стратегические бомбардировщики.

Как теперь они будут отмечать этот день - как праздничный или как день позора?


P.S. Интересна их реакция на фуры, большие и малые, которые будут проезжать мимо их кремля, дроны же могут вылетать и во время движения, не только во время стоянки автомобиля.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:02

  stm написав:Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?

Звичайно. Не розумію правда що означає слово "масове".
А що таке еволюція і навіщо вона потрібна людству?
Хто успішніший - динозаври чи "людство"?
Динозаври проіснували 150 млн. років, людство 2 млн. років. - динозаври в 75 разів успішніші ніж "людство". :D :D :D
Ви(особисто) можете не розмножатись, скоріш за все на даному етапі "еволюції" вас(точніше ваше потомство) замінять негри з Африки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:09

  andrijk777 написав:
  stm написав:Вважаєте масове розмноження це така необхідна людству еволюція?

Звичайно. Не розумію правда що означає слово "масове".
А що таке еволюція і навіщо вона потрібна людству?
Хто успішніший - динозаври чи "людство"?
Динозаври проіснували 150 млн. років, людство 2 млн. років. - динозаври в 75 разів успішніші ніж "людство". :D :D :D
Ви(особисто) можете не розмножатись, скоріш за все на даному етапі "еволюції" вас(точніше ваше потомство) замінять негри з Африки.

Якби ти хоч трохи вивчав історію, то, з точки зору еволюції, ми всі вийшли з Африки

То як там моє питання, якщо Україна припинить бойові дії, то Росія одразу зупинится чи Росія продовжить бойові дії ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:23

"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожню розмову - має бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Нам потрібні спільні санкції на рівні "Великої сімки", включно з Сполученими Штатами, і від усіх у світі, хто хоче миру", - зауважив Зеленський.

Президент вважає, що санкції проти Росії є необхідними, аби серйозно обмежити російську торгівлю нафтою і використання нею танкерів.

На думку Зеленського, санкції, у тому числі вторинні - тарифи і зменшення граничної ціни на нафту, можуть спрацювати і змусити Росію піти на мир.
https://www.unian.ua/world/u-stambuli-z ... 26270.html

Тобто тепер головне поставити Трампа в лижню (примусу рфії, боротьби з рфією).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:25

  detroytred написав:Чалий:
*Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.*
https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat

Не знаю що там очевидно Чалому.
Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну.
Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:45

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Чалий:
*Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.*
https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat

Не знаю що там очевидно Чалому.
Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну.
Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.

"Сильний удар", але на користь заокеанських партнерів на далеку перспективу, а не посилення позиції тут і зараз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:50

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Чалий:
*Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.*
https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat

Не знаю що там очевидно Чалому.
Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну.
Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.

Росіяни, раніше, наносили ракетні удари до і під час перемовин - це до припинення війни, так ?
Лавров же адекватний ...

Знову москалька пропаганда - "Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 18:53

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Чалий:
*Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.*
https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat

Не знаю що там очевидно Чалому.
Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну.
Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.

Для спростування очевидної аксіоми, що війна на виснаження не підходить для кожної сторони, а може бути лише менш руйнівною для одної відносно другої, потрібні вагомі аргументи.
detroytred
 
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