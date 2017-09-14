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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14019140201402114022>
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:04

  detroytred написав:"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожню розмову - має бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Нам потрібні спільні санкції на рівні "Великої сімки", включно з Сполученими Штатами, і від усіх у світі, хто хоче миру", - зауважив Зеленський.

Навіщо тут вжито слово "якщо"? :D
100% це буде порожжня розмова(в оцінці Зеленського, звичайно).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:13

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожню розмову - має бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Нам потрібні спільні санкції на рівні "Великої сімки", включно з Сполученими Штатами, і від усіх у світі, хто хоче миру", - зауважив Зеленський.

Навіщо тут вжито слово "якщо"? :D
100% це буде порожжня розмова(в оцінці Зеленського, звичайно).

Андрійко, номерний ти масковскаго регіона, то ти не за капітуляцію України ? )

Де перемовини від РФ ? Вони на щось погоджуються ? А чому ні ? )

Вони виставляють вимоги, щоб Україна їх подписала і ти за це.
Це називається - капітуляція

Я не розумію, що ти робишь на цьому форумі.

Іди до московитів і пропагандуй там припинення війни. Бан тобі буде за 5 хвилин
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:15

  Letusrock написав:в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини.
щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист":
а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів
б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис.
в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д."
г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати
д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в")
е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей
є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)

ти скільки розшукував все це лайно? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:15

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожню розмову - має бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Нам потрібні спільні санкції на рівні "Великої сімки", включно з Сполученими Штатами, і від усіх у світі, хто хоче миру", - зауважив Зеленський.

Навіщо тут вжито слово "якщо"? :D
100% це буде порожжня розмова(в оцінці Зеленського, звичайно).

Самий неочікуваний номер був би -- рфія бере і погоджується на рпв, заморозку по лінії зіткнення і навіть на репарації якісь.

А так - да, стосовно миру тупік (путло ще не дозрів; а за план Трампа влада, скажімо так, не вхопилася обома руками), але по меншій планці результати є.
Це обмін полоненими. В перший Стамбул.
Тепер мова про:
а) Обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных по принципу "все на всех"...
б) По формуле "все на всех" обмен пленных в возрасте до 25 лет...
в) Передан список детей.

Да стосовно можливості збору тіл загиблих...
Передачі заморожених.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 02 чер, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:18

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  tester3373 написав:операція вдала але як на мене то вся ця техніка - це все минуле. хоча й болюче нас кусає.
а представте собі коли в повітрі нон стоп будуть висіти дрони зі штучним інтелектом яким не порібен оператор для вибору цілі та ураження?
то це набагато гірше тих бомбардувальників.
чи ви думаєте кацапи будуть притиримуватися етики що кнопку повинен нажати оператор?

а дрони - Раша це не та країна, яка зможе розробити такі дрони 8)

А Китай - та? :roll: -- за возможность посмотреть как такі дрони в реальных условиях работают - они и бесплатные поставки организовать могут...

в Україну 8) бо руським що не дай - все через дупу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:21

  jump написав:
  Hotab написав:Я думаю 40+ треба поділити на 2 (якщо не буде осін-підтвержень), але все одно це буде круто.
І старі, чи не старі.. Це ракетоносії. Це як вантажник вагонів, він не має бути розумним, він має бути сильним і витривалим. Ці ракетоносії не вироблять більше. А отже це круто. Кусатись дронами (з найновішим інтелектом) може будь яка країна . Випустити з нейтральних вод біля берегу ворога ракету з ядреной головкою - це можуть далеко не всі.


Ви провидець 8)

Унаслідок спецоперації Служби безпеки України "Павутина" 1 червня було знищено 13 літаків російської окупаційної армії та ще більше літаків зазнало пошкоджень
https://zn.ua/ukr/war/pid-chas-operatsi ... -tspd.html

а що таке пошкодження для літака на висоті ... кілометрів. який ще й ракети запускає. що там робить з літаком дірка від пулі на висоті? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:22

  Shaman написав:
  Letusrock написав:в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини.
щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист":
а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів
б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис.
в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д."
г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати
д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в")
е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей
є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)

ти скільки розшукував все це лайно? :lol:

Всю ніч він все це лайно розшукував, не спав бідако )
Або йому все це зкинули зранку )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:25

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:почему вы тут вместе с другими выступали против переговоров.
Томущо ПЕРЕМОВИНИ це ВРАХУВАННЯ і наших інтересів
А муйня про те що ми повинні здатись-до назви ПЕРЕМОВИНИ не має ніякого відношення.
Тому Премовини зараз - це так як я описував
З нашого боку вимоги повертути ТУ160 і ядерні тактичні ракети вкупі з вимогою відновити навчання Українською в місцях де КОЛИСЬ проживали українці(Курщина, Брянщина, Ростовщина, Зелений Клин)..
З іїхнього боку-вимоги до нас не стріляти по ним....

Если предъявить ваши вимоги, то после этого можно сразу уезжать, а ещё проще даже и не ехать.
Это требование капитуляции.

Что касается спецоперации "Павутина" - операция прекрасная.
Но не стоит забывать, что в отличие от США основу стратегической триады СССР составляли ракетные войска, а не стратегическая авиация. У РФ осталась та же ситуация. Это вполне понятно - у Союза не было авиабаз вблизи вероятного противника - США. И, тем более, нет таких баз у РФ. Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.

а ще є вирва на місці запуску Сармата. та й обіцяний Ярс щось не полетів. а "в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо" :lol:

й в США наскільки знаю, основна компонента - це ядерні підводні човни ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:29

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини.
щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист":
а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів
б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис.
в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д."
г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати
д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в")
е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей
є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)

ти скільки розшукував все це лайно? :lol:

Всю ніч він все це лайно розшукував, не спав бідако )
Або йому все це зкинули зранку )

я гадаю щось знайшов, щось вигадав. в цієї людини, як очко стискається (а це дуже часто відбувається), починаються галюцинації :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:35

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Чалий:
*Як би не розвивалися події, очевидно, що війна на виснаження не підходить воюючим сторонам, тому ескалація наступними тижнями й місяцями буде максимальною. І лише так може з’явитися шанс для виходу із широкомасштабної війни. На жаль, іншого варіанту наразі немає.*
https://censor.net/ua/blogs/3555524/t-l ... s-diplomat

Не знаю що там очевидно Чалому.
Але мені очевидно що війна на виснаження підходить путіну.
Про Зеленського однозначно не скажеш, але судячи з того що цей сильний удар відбувся за день до переговорів, Зе також не розраховує на ніякі переговори, а планує воювати далі.

путіну вона може й підходить. а Рашу вона просто нищить 8)
Shaman
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  #<1 ... 14019140201402114022>
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