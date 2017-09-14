Про депутата ось: *Депутат Харківської міськради Ірина Гончарова-Багалій зазнала шквалу критики після того, як написала в соцмережі, що "розстріляти показово десяток уклоністів — приваблива ідея". https://focus.ua/uk/ukraine/708665-depu ... uklonistiv Там і посилання на фейсбук Маслова.
РФ називає свої радикальні вимоги до України "основними параметрами остаточного врегулювання". Ось їх перелік:
→ міжнародно-правове визнання окупованих територій та вивід українських військ з областей, які Москва незаконно вписала до конституції;
→ нейтралітет України - заборона на вступ до військових союзів або коаліцій та на будь-яку військову діяльність третіх країн на її території (включно з розміщенням контингентів);
→ визнання України як держави, що не володіє ядерною зброєю, і відмова від її розробки, виробництва та придбання (Україна і так має неядерний статус. - Ред.);
→ обмеження чисельності ЗСУ та інших військових формувань України за видами і системами озброєнь, встановленими "на підставі взаємних домовленостей";
→ вимоги забезпечити "права" для російськомовних та росіян, традиційні тези про заборону "героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму... включно з русофобією", а також зняття обмежень щодо Московського патріархату;
Раніше, московити теж хотіли 4 області+Крим+нейтралітет України На перемовинах вони хочуть теж саме, для ЛАДів та інших хом"ячків-зрадунців це дивина
ЛАД, ти продовжуєшь вважати, що "мы не знаем, чего хочет Россия", "надо на переговоры" ? )
pesikot написав:Раніше, московити теж хотіли 4 області+Крим+нейтралітет України На перемовинах вони хочуть теж саме, для ЛАДів та інших хом"ячків-зрадунців це дивина
ЛАД, ти продовжуєшь вважати, що "мы не знаем, чего хочет Россия", "надо на переговоры" ? )
Па сєкрєту, тссс... Не знаю, що там досі вважає ЛАД чи хто інший, але ось тобі від МОУ Умєрова, що вважають *ми* (влада країни):
"Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів", - додав Умєров. Він заявив, що в Україні переконані, що до зустрічі президентів України та РФ можуть бути залучені й інші лідери, і зокрема, президент США Дональд Трамп. "Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для осягнення прогресу у переговорному процесі", - сказав Умєров. https://www.unian.ua/politics/peregovor ... 26354.html
Тобто досі вважають, що навіть тільки з божєвільним (лідером, пу) можна вирішити ключові питання. А також з ахєнтом Красновим. А також є сенс розмов з мединським. Й досі про перемовний процес ведуть мову.
detroytred написав:А так - да, стосовно миру тупік (путло ще не дозрів; а за план Трампа влада, скажімо так, не вхопилася обома руками), але по меншій планці результати є.
Я думаю пуйло ніколи не дозріє(в тому сенсі в якому це хочуть бачити турбопатріоти). Є результат? Який?
Стосовно дозріє: "Либо многие не хотят понять либо клеят идиотов... да не в кол-ве самолетов речь... а) Лондон показал, что крутил, крутит и будет крутить Москву на Шпинделе... б) Москва показала что нихрена не контролирует... в) Коемль показал, что как обтекал все годы так и будет... ибо связан обязами... Дальше Кавказ как только рыпнутся на Запад... И по экономике еще прижмут... Дубина ЯО до сраки... орешник тоже... их сотни нужны... только не ясно для чего... Бифуркация у них в конце июня... и не зря мы трольнули... предложив встречу аккурат на те даты... )" (С)
Стосовно результатів - 1000!!! полонених повернулися.