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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14019140201402114022
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:44

Про депутата ось:
*Депутат Харківської міськради Ірина Гончарова-Багалій зазнала шквалу критики після того, як написала в соцмережі, що "розстріляти показово десяток уклоністів — приваблива ідея".
https://focus.ua/uk/ukraine/708665-depu ... uklonistiv
Там і посилання на фейсбук Маслова.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що ... судячи з дописів хом"ячків-зрадунців, вищого ментовського сорту і того із двадцятки "нашої церкви" ...

То прилетіло файненько-гарненько по російським аєродромам ...

Або мовчать, або применшують, або волають, що Україна "зірвала" перемовини
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:58

  pesikot написав:Ну що ... судячи з дописів хом"ячків-зрадунців, вищого ментовського сорту і того із двадцятки "нашої церкви" ...

То прилетіло файненько-гарненько по російським аєродромам ...

Або мовчать, або применшують, або волають, що Україна "зірвала" перемовини

Логіка - судити по дописам форумчан про результативність удару по росаеродромах.

Ну і гальмонутість - "забути" хто перший применшив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глава Пентагона регулярно получал данные об украинской операции "Паутина", - CNN
Украина передавала министру обороны США Питу Хегсету регулярные обновления по спецоперации "Паутина", которую вчера, 1 июня, провела СБУ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что во время реализации спецоперации Хегсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс".

Отримував, але нічого не зрозумів, тому проігнорував ... якось так ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропаганда поширює "меморандум", який РФ нібито надала Україні у Стамбулі: що в ньому
РФ називає свої радикальні вимоги до України "основними параметрами остаточного врегулювання". Ось їх перелік:

→ міжнародно-правове визнання окупованих територій та вивід українських військ з областей, які Москва незаконно вписала до конституції;

→ нейтралітет України - заборона на вступ до військових союзів або коаліцій та на будь-яку військову діяльність третіх країн на її території (включно з розміщенням контингентів);

→ визнання України як держави, що не володіє ядерною зброєю, і відмова від її розробки, виробництва та придбання (Україна і так має неядерний статус. - Ред.);

→ обмеження чисельності ЗСУ та інших військових формувань України за видами і системами озброєнь, встановленими "на підставі взаємних домовленостей";

→ вимоги забезпечити "права" для російськомовних та росіян, традиційні тези про заборону "героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму... включно з русофобією", а також зняття обмежень щодо Московського патріархату;

Раніше, московити теж хотіли 4 області+Крим+нейтралітет України
На перемовинах вони хочуть теж саме, для ЛАДів та інших хом"ячків-зрадунців це дивина

ЛАД, ти продовжуєшь вважати, що "мы не знаем, чего хочет Россия", "надо на переговоры" ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:20

  detroytred написав:А так - да, стосовно миру тупік (путло ще не дозрів; а за план Трампа влада, скажімо так, не вхопилася обома руками), але по меншій планці результати є.

Я думаю пуйло ніколи не дозріє(в тому сенсі в якому це хочуть бачити турбопатріоти).
Є результат? Який?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:23

  pesikot написав:Раніше, московити теж хотіли 4 області+Крим+нейтралітет України
На перемовинах вони хочуть теж саме, для ЛАДів та інших хом"ячків-зрадунців це дивина

ЛАД, ти продовжуєшь вважати, що "мы не знаем, чего хочет Россия", "надо на переговоры" ? )

Па сєкрєту, тссс...
Не знаю, що там досі вважає ЛАД чи хто інший, але ось тобі від МОУ Умєрова, що вважають *ми* (влада країни):

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів", - додав Умєров.
Він заявив, що в Україні переконані, що до зустрічі президентів України та РФ можуть бути залучені й інші лідери, і зокрема, президент США Дональд Трамп.
"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для осягнення прогресу у переговорному процесі", - сказав Умєров.
https://www.unian.ua/politics/peregovor ... 26354.html

Тобто досі вважають, що навіть тільки з божєвільним (лідером, пу) можна вирішити ключові питання.
А також з ахєнтом Красновим.
А також є сенс розмов з мединським.
Й досі про перемовний процес ведуть мову.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:29

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:А так - да, стосовно миру тупік (путло ще не дозрів; а за план Трампа влада, скажімо так, не вхопилася обома руками), але по меншій планці результати є.

Я думаю пуйло ніколи не дозріє(в тому сенсі в якому це хочуть бачити турбопатріоти).
Є результат? Який?

Стосовно дозріє:
"Либо многие не хотят понять либо клеят идиотов... да не в кол-ве самолетов речь...
а) Лондон показал, что крутил, крутит и будет крутить Москву на Шпинделе...
б) Москва показала что нихрена не контролирует...
в) Коемль показал, что как обтекал все годы так и будет... ибо связан обязами...
Дальше Кавказ как только рыпнутся на Запад...
И по экономике еще прижмут...
Дубина ЯО до сраки... орешник тоже... их сотни нужны... только не ясно для чего...
Бифуркация у них в конце июня... и не зря мы трольнули... предложив встречу аккурат на те даты... )" (С)

Стосовно результатів - 1000!!! полонених повернулися.
detroytred
 
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