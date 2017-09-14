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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14020140211402214023>
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:44

Про депутата ось:
*Депутат Харківської міськради Ірина Гончарова-Багалій зазнала шквалу критики після того, як написала в соцмережі, що "розстріляти показово десяток уклоністів — приваблива ідея".
https://focus.ua/uk/ukraine/708665-depu ... uklonistiv
Там і посилання на фейсбук Маслова.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що ... судячи з дописів хом"ячків-зрадунців, вищого ментовського сорту і того із двадцятки "нашої церкви" ...

То прилетіло файненько-гарненько по російським аєродромам ...

Або мовчать, або применшують, або волають, що Україна "зірвала" перемовини
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:58

  pesikot написав:Ну що ... судячи з дописів хом"ячків-зрадунців, вищого ментовського сорту і того із двадцятки "нашої церкви" ...

То прилетіло файненько-гарненько по російським аєродромам ...

Або мовчать, або применшують, або волають, що Україна "зірвала" перемовини

Логіка - судити по дописам форумчан про результативність удару по росаеродромах.

Ну і гальмонутість - "забути" хто перший применшив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глава Пентагона регулярно получал данные об украинской операции "Паутина", - CNN
Украина передавала министру обороны США Питу Хегсету регулярные обновления по спецоперации "Паутина", которую вчера, 1 июня, провела СБУ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что во время реализации спецоперации Хегсет находился с визитом на объединенной военной базе США "Эндрюс".

Отримував, але нічого не зрозумів, тому проігнорував ... якось так ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропаганда поширює "меморандум", який РФ нібито надала Україні у Стамбулі: що в ньому
РФ називає свої радикальні вимоги до України "основними параметрами остаточного врегулювання". Ось їх перелік:

→ міжнародно-правове визнання окупованих територій та вивід українських військ з областей, які Москва незаконно вписала до конституції;

→ нейтралітет України - заборона на вступ до військових союзів або коаліцій та на будь-яку військову діяльність третіх країн на її території (включно з розміщенням контингентів);

→ визнання України як держави, що не володіє ядерною зброєю, і відмова від її розробки, виробництва та придбання (Україна і так має неядерний статус. - Ред.);

→ обмеження чисельності ЗСУ та інших військових формувань України за видами і системами озброєнь, встановленими "на підставі взаємних домовленостей";

→ вимоги забезпечити "права" для російськомовних та росіян, традиційні тези про заборону "героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму... включно з русофобією", а також зняття обмежень щодо Московського патріархату;

Раніше, московити теж хотіли 4 області+Крим+нейтралітет України
На перемовинах вони хочуть теж саме, для ЛАДів та інших хом"ячків-зрадунців це дивина

ЛАД, ти продовжуєшь вважати, що "мы не знаем, чего хочет Россия", "надо на переговоры" ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:20

  detroytred написав:А так - да, стосовно миру тупік (путло ще не дозрів; а за план Трампа влада, скажімо так, не вхопилася обома руками), але по меншій планці результати є.

Я думаю пуйло ніколи не дозріє(в тому сенсі в якому це хочуть бачити турбопатріоти).
Є результат? Який?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:23

  pesikot написав:Раніше, московити теж хотіли 4 області+Крим+нейтралітет України
На перемовинах вони хочуть теж саме, для ЛАДів та інших хом"ячків-зрадунців це дивина

ЛАД, ти продовжуєшь вважати, що "мы не знаем, чего хочет Россия", "надо на переговоры" ? )

Па сєкрєту, тссс...
Не знаю, що там досі вважає ЛАД чи хто інший, але ось тобі від МОУ Умєрова, що вважають *ми* (влада країни):

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів", - додав Умєров.
Він заявив, що в Україні переконані, що до зустрічі президентів України та РФ можуть бути залучені й інші лідери, і зокрема, президент США Дональд Трамп.
"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для осягнення прогресу у переговорному процесі", - сказав Умєров.
https://www.unian.ua/politics/peregovor ... 26354.html

Тобто досі вважають, що навіть тільки з божєвільним (лідером, пу) можна вирішити ключові питання.
А також з ахєнтом Красновим.
А також є сенс розмов з мединським.
Й досі про перемовний процес ведуть мову.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:29

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:А так - да, стосовно миру тупік (путло ще не дозрів; а за план Трампа влада, скажімо так, не вхопилася обома руками), але по меншій планці результати є.

Я думаю пуйло ніколи не дозріє(в тому сенсі в якому це хочуть бачити турбопатріоти).
Є результат? Який?

Стосовно дозріє:
"Либо многие не хотят понять либо клеят идиотов... да не в кол-ве самолетов речь...
а) Лондон показал, что крутил, крутит и будет крутить Москву на Шпинделе...
б) Москва показала что нихрена не контролирует...
в) Коемль показал, что как обтекал все годы так и будет... ибо связан обязами...
Дальше Кавказ как только рыпнутся на Запад...
И по экономике еще прижмут...
Дубина ЯО до сраки... орешник тоже... их сотни нужны... только не ясно для чего...
Бифуркация у них в конце июня... и не зря мы трольнули... предложив встречу аккурат на те даты... )" (С)

Стосовно результатів - 1000!!! полонених повернулися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:54

  buratinyo написав:
  unicdima написав:
  buratinyo написав:3. Є ще третя відповідь. Вона страшна. Бо в російських ЗМІ ці удари по застарілим літакам на аеродромах, по літакам, які даже не ховали в ангарах,

іксперди, для таких літаків на росії не існує ангарів. :D

На Чорнобильску АЕС після аварії в умовах радіації зробили укриття. А що може заважити будівництву ангарів для стратегічних літаків?

Відповідь правильна тільки одна. Ти її знаєшь? :)

Ви взагалі читаєте? Такі ангари існують в природі. Їх нема у кацапів. Тепер колись будуть. Але генерали готуються до минулої війни. Поки зʼявляться ангари, зʼявляться нові засоби поразки.
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 21:52

  Shaman написав:
  Letusrock написав:в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини.
щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист":
а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів
б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис.
в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д."
г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати
д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в")
е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей
є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)

ти скільки розшукував все це лайно? :lol:

Почему это всё "лайно" если взято из оф.источников и у Осадчей, как и Мосийчучки, действительно есть бугай-сынок, который обязан мамку от бурятов защищать?
Или шо Катька, шо Мосийчучка, в эфир с Монаки выходят и там их Иностранный Легион ии.тов.Макрона с тыла(и тылы жопени) оберегает?
По поводу дырок на бомбардувальныках - заварить их кацапы не могут? Ну или после капремонта гвоздями и эпоксидкой в последний марш-бросок с Энгельса отправить?
По поаоду Чмута - когда вы с ним как героические Биба и Боба, здание облФСБ в Геническе ценой собственной жизни и фуры с гексогеном, аннигилируете? А мы вам памятник. Где будет всё и ордена и лавры. Или с дивана в Праге лучше контрнаступается по жизни?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 02 чер, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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