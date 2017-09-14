Hotab написав:
Ви взагалі читаєте? Такі ангари існують в природі. Їх нема у кацапів. Тепер колись будуть. Але генерали готуються до минулої війни. Поки зʼявляться ангари, зʼявляться нові засоби поразки.
Читаю тільки експертні думки. А ви читали мої відповідя, які щоразу тут видалялись довбойобом? Ні, не встигли? )))
Ангари заважають моніторити наявність стратегічних літаків на аеродромах. Ангари (як елемент маскування) на стратегічні літаки в росії були заборонені статтею X Договору про стратегічне наступальне озброєння.