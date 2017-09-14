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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14020140211402214023
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 21:52

  Hotab написав:
  buratinyo написав:
  unicdima написав:іксперди, для таких літаків на росії не існує ангарів. :D

На Чорнобильску АЕС після аварії в умовах радіації зробили укриття. А що може заважити будівництву ангарів для стратегічних літаків?

Відповідь правильна тільки одна. Ти її знаєшь? :)

Ви взагалі читаєте? Такі ангари існують в природі. Їх нема у кацапів. Тепер колись будуть. Але генерали готуються до минулої війни. Поки зʼявляться ангари, зʼявляться нові засоби поразки.


Читаю тільки експертні думки. А ви читали мої відповідя, які щоразу тут видалялись довбойобом? Ні, не встигли? )))

Ангари заважають моніторити наявність стратегічних літаків на аеродромах. Ангари (як елемент маскування) на стратегічні літаки в росії були заборонені статтею X Договору про стратегічне наступальне озброєння.
buratinyo
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  #<1 ... 14020140211402214023
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