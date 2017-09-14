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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14020140211402214023
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:33

За словами Зеленського, він поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки (Дональд Трамп - ред.), Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - зазначив президент.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 83985.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:36

  buratinyo написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені
Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників?

Це інформація є державною таємницею. По друге, офіційно такі роботи Південьмаш здійснює під контролем СБУ, розвідки, Держслужби з експортного контролю і т.п. Але як відомо, керівник зазначеного підприємства вже під час війни отримав звинувачення у держзраді. А це викликає підозри, що вірогідно роботи по обслуговуванню ракет в росії все ж таки здійснювалися спеціалістами Південьмашу. Можливо і неофіційно, накшталт закупівель з 2014 року вігілля з ДНР під виглядом імпорту з Африки по дурній ціні з використанням офшорів.

Хто це робив вже неважливо. Важливо те, шо контрабандист товарів та послуг - це друге ім'я для держави росія.
Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:48

"Це ракетна технологія": Чому психоделіки можуть стати ліками в Україні?
https://life.pravda.com.ua/health/lsd-m ... ki-308425/
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є..
Називається
ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ...
от тільки -програма є
Толку від неї нема.
Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати..
а все тому що програма і наявність якоїсь бздюльки для двигуна-це різні речі
І хоча в програму трильони вкладені - літаки канібаляться і стоять
Те саме і з ракетами
Визначити вони то може й визначили -що підлягає реконструкції/модифікації/заміні...
але як це зробити - в лаптєногих технологій немає.
От і виходить велика газо/нафтова підерація купує технології видобутку газу/нафти в Європі/США... і якщо останні продавати відмовляються-відразу щось стає не ладно
Так само і з ПівдеНМашем....
budivelnik
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