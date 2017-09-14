За словами Зеленського, він поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки (Дональд Трамп - ред.), Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - зазначив президент. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 83985.html
ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників?
Це інформація є державною таємницею. По друге, офіційно такі роботи Південьмаш здійснює під контролем СБУ, розвідки, Держслужби з експортного контролю і т.п. Але як відомо, керівник зазначеного підприємства вже під час війни отримав звинувачення у держзраді. А це викликає підозри, що вірогідно роботи по обслуговуванню ракет в росії все ж таки здійснювалися спеціалістами Південьмашу. Можливо і неофіційно, накшталт закупівель з 2014 року вігілля з ДНР під виглядом імпорту з Африки по дурній ціні з використанням офшорів.
Хто це робив вже неважливо. Важливо те, шо контрабандист товарів та послуг - це друге ім'я для держави росія.
Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
ЛАД написав:Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є.. Називається ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ... от тільки -програма є Толку від неї нема. Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати.. а все тому що програма і наявність якоїсь бздюльки для двигуна-це різні речі І хоча в програму трильони вкладені - літаки канібаляться і стоять Те саме і з ракетами Визначити вони то може й визначили -що підлягає реконструкції/модифікації/заміні... але як це зробити - в лаптєногих технологій немає. От і виходить велика газо/нафтова підерація купує технології видобутку газу/нафти в Європі/США... і якщо останні продавати відмовляються-відразу щось стає не ладно Так само і з ПівдеНМашем....