Додано: Пон 02 чер, 2025 23:49

budivelnik написав: ЛАД написав: Таким поведением и требованиями мы продемонстрируем, что мы сегодня не хотим мира так же, как РФ. Таким поведением и требованиями мы продемонстрируем, что мы сегодня не хотим мира так же, как РФ. Хто з нормальних і притомних крім не нормальних...

Хотів миру на умовах педерації?

І толку з того що ми приїхали вже другий раз

чим результати другого приїду відрізнялись би від результатів не приїзду. Хто з нормальних і притомних крім не нормальних...Хотів миру на умовах педерації?І толку з того що ми приїхали вже другий разчим результати другого приїду відрізнялись би від результатів не приїзду.

Тепер про долгорукого....

Шостий син Володимира Мономаха......



Тобто перших пятеро важать менше ніж шостий?

З таким підходом Франція, і Британія-це колонії України

Бо дочка Ярослава Мудрого-це мама Філіпа Першого

Другий син київського князя Володимира Великого від полоцької князівни Рогніди[

Рогніда[4], також Рогне́да або Рогнедь (церк.-слов. Рогънѣдь; ? — 1000[4]) — полоцька князівна. Представниця скандинавської (варязької) династії[4]. Донька полоцького князя Рогволода.

Дружина (з 1074) — Гіта Уессекська (†1107), дочка англійського короля Гарольда II.

2-га дружина — Єфимія (†1126), дочка половецького хана.

захватывали

Посмотрим, что будет в этот раз.Может, и ничего.Но если не пытаться, то точно ничего не будет. Тогда только "до последней вербы".Важать не менше, но и не больше.Некоторые из них были князьями киевскими и до Юрия Долгорукого. Но умерли/погибли раньше. Некоторые из них успели покняжить в Киеве раньше. Юрий был князем киевским в 1149—1151, 1155—1157. После него князем киевским стал Ізясла́в Дави́дович - такой же правнук Ярослава Мудрого, как и Юрий Долгорукий, только другая ветвь - от 4-го сына Святослáв Ярослáвич, а Юрий от 5-го сына Всеволода I Ярославича). Но тогда не было жёстких прав наследования - как в большой семье, кто первый встал, того и тапки. Точнее, у кого сил больше. При этом они не брезговали прибегать к помощи врагов Киева.Дочку Ярослава Мудрого вы упомянули не к месту - в те времена женщины престол не наследовали и никаких прав на это не имели даже близко. А то, что она чья-то мать...Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока).Например, Ярослав МудрыйЯ уж молчу о Владимире Мономахе, у которого первая жена, аДавайте на будущее договоримся - прежде, чем что-то писать об истории, разберитесь сами.То же относится и к вопросу о "захопленні великою країною - маленької після 1950 року". Времена колониализма прошли. Теперь передовые страны понимают, что проще и дешевле (и выгоднее) делать, что нужно, экономическими методами. Почти во всех ваших примерах речь шла не о захвате территорий, а о попытках установить нужный режим.При этом и Союз, и США Афганвполне успешно. Вторжение США в Ирак тоже прошло вполне успешно. То, что удержание после захвата оказывалось слишком дорогостоящим (экономически и политически невыгодным), это другой вопрос.Ну а пример Ирак-Кувейт совсем неудачный. Вы сами отметили, что Кувейт освободился ("победил") не сам, а его "визволяли всією НАТОю".И да, нам помогают "не тільки Молдавія чи Сан-Маріно", но, к сожалению, только, а в ваших примерах они сами