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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14020140211402214023
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:33

За словами Зеленського, він поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки (Дональд Трамп - ред.), Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - зазначив президент.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 83985.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:36

  buratinyo написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені
Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників?

Це інформація є державною таємницею. По друге, офіційно такі роботи Південьмаш здійснює під контролем СБУ, розвідки, Держслужби з експортного контролю і т.п. Але як відомо, керівник зазначеного підприємства вже під час війни отримав звинувачення у держзраді. А це викликає підозри, що вірогідно роботи по обслуговуванню ракет в росії все ж таки здійснювалися спеціалістами Південьмашу. Можливо і неофіційно, накшталт закупівель з 2014 року вігілля з ДНР під виглядом імпорту з Африки по дурній ціні з використанням офшорів.

Хто це робив вже неважливо. Важливо те, шо контрабандист товарів та послуг - це друге ім'я для держави росія.
Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:48

"Це ракетна технологія": Чому психоделіки можуть стати ліками в Україні?
https://life.pravda.com.ua/health/lsd-m ... ki-308425/
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є..
Називається
ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ...
от тільки -програма є
Толку від неї нема.
Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати..
а все тому що програма і наявність якоїсь бздюльки для двигуна-це різні речі
І хоча в програму трильони вкладені - літаки канібаляться і стоять
Те саме і з ракетами
Визначити вони то може й визначили -що підлягає реконструкції/модифікації/заміні...
але як це зробити - в лаптєногих технологій немає.
От і виходить велика газо/нафтова підерація купує технології видобутку газу/нафти в Європі/США... і якщо останні продавати відмовляються-відразу щось стає не ладно
Так само і з ПівдеНМашем....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 23:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Таким поведением и требованиями мы продемонстрируем, что мы сегодня не хотим мира так же, как РФ.
Хто з нормальних і притомних крім не нормальних...
Хотів миру на умовах педерації?
І толку з того що ми приїхали вже другий раз
чим результати другого приїду відрізнялись би від результатів не приїзду.
Посмотрим, что будет в этот раз.
Может, и ничего.
Но если не пытаться, то точно ничего не будет. Тогда только "до последней вербы".
Тепер про долгорукого....
Шостий син Володимира Мономаха......

Тобто перших пятеро важать менше ніж шостий?
З таким підходом Франція, і Британія-це колонії України
Бо дочка Ярослава Мудрого-це мама Філіпа Першого

Важать не менше, но и не больше.
Некоторые из них были князьями киевскими и до Юрия Долгорукого. Но умерли/погибли раньше. Некоторые из них успели покняжить в Киеве раньше. Юрий был князем киевским в 1149—1151, 1155—1157. После него князем киевским стал Ізясла́в Дави́дович - такой же правнук Ярослава Мудрого, как и Юрий Долгорукий, только другая ветвь - от 4-го сына Святослáв Ярослáвич, а Юрий от 5-го сына Всеволода I Ярославича). Но тогда не было жёстких прав наследования - как в большой семье, кто первый встал, того и тапки. Точнее, у кого сил больше. При этом они не брезговали прибегать к помощи врагов Киева.
Дочку Ярослава Мудрого вы упомянули не к месту - в те времена женщины престол не наследовали и никаких прав на это не имели даже близко. А то, что она чья-то мать...
Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока).
Например, Ярослав Мудрый
Другий син київського князя Володимира Великого від полоцької князівни Рогніди[
Рогніда[4], також Рогне́да або Рогнедь (церк.-слов. Рогънѣдь; ? — 1000[4]) — полоцька князівна. Представниця скандинавської (варязької) династії[4]. Донька полоцького князя Рогволода.

Я уж молчу о Владимире Мономахе, у которого первая жена
Дружина (з 1074) — Гіта Уессекська (†1107), дочка англійського короля Гарольда II.
, а
2-га дружина — Єфимія (†1126), дочка половецького хана.
Давайте на будущее договоримся - прежде, чем что-то писать об истории, разберитесь сами.

То же относится и к вопросу о "захопленні великою країною - маленької після 1950 року". Времена колониализма прошли. Теперь передовые страны понимают, что проще и дешевле (и выгоднее) делать, что нужно, экономическими методами. Почти во всех ваших примерах речь шла не о захвате территорий, а о попытках установить нужный режим.
При этом и Союз, и США Афган захватывали вполне успешно. Вторжение США в Ирак тоже прошло вполне успешно. То, что удержание после захвата оказывалось слишком дорогостоящим (экономически и политически невыгодным), это другой вопрос.
Ну а пример Ирак-Кувейт совсем неудачный. Вы сами отметили, что Кувейт освободился ("победил") не сам, а его "визволяли всією НАТОю".
И да, нам помогают "не тільки Молдавія чи Сан-Маріно", но, к сожалению, только помогают, а в ваших примерах они сами воевали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 00:50

  Shaman написав:..........
й в США наскільки знаю, основна компонента - це ядерні підводні човни ;)
Неточное высказывание.
Если говорить о количестве ракет, то ракет наземного базирования больше, чем морского.
Преимущество ПЛАРБ в сложности их обнаружения, но имеются и недостатки. Вкратце можете посмотреть здесь - https://www.defense.gov/Multimedia/Experience/Americas-Nuclear-Triad/, здесь - https://surl.li/lkctrw или здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_triad.
А вообще, не знаю, какая у вас ВОС, но с высказываниями на военную тему вам стоило бы быть поосторожнее. То ли вы многое забыли, то ли и не знали.
Хотя и на другие темы тоже стоит быть аккуратнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 01:18

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є..
Називається
ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ...
от тільки -програма є
Толку від неї нема.
Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати..
........
Вы не думаете, что вы можете не всё знать?
Импортозамещение у них работает. Не знаю, как вообще, но по советской технике точно. По Боїнгам з Аїрбасами такая задача и не стояло. До войны и до запрета поставок у них проблем не было. А не зависеть от военных поставок из Украины и др. бывших советских республик им хотелось. И этим начали заниматься с самого начала. В большинстве случаев получилось, но, правда, не во всех. Например, вертолётные двигатели закупали на "Мотор Січ". Не знаю, как сейчас. Возможно, уже освоили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 01:31

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.............
Хтось(як лад) ідейно переконаний що підерація впасти не може
а хтось і за грошенята працює.
Может, вы не будете пытаться гадать и домысливать, в чём я "ідейно переконаний"?
Тобто Ви переконані що Підерація програє-бо ситема нежиттєздатна...
Чи у вас якась інша ідея про майбутнє наступника совка-підерації?

1. РФ не наступник СССР.
2. У меня нет идей "про майбутнє наступника совка-підерації". И , честно говоря, их майбутнє меня не особо интересует. Пусть живут, как им хочется, лишь бы к нам не лезли.
3. Я не убеждён, что РФ проиграет. Только я говорю не "в исторической перспективе", когда-то, в неопределённом будущем, а о "здесь и сейчас", в текущей войне.
4. Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и ума не проиграть больше, чем мы уже проиграли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 06:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рашисти завжди рашисти ...

На осбтріл їхніх військових аеродромів вони відповили обстрілом мирного населення

Нічна атака шахедів на Чернігів: знищені будинки і постраждалі (Фото)

На фото, де п"ятиповерхівка, звичайний спальний район, де немає ані підприємств, ані військових частин
Зруйновано продуктовий супермаркет, в черзі біля якого в 2022 році, рашисти вже вбивали людей
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:01

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Может, вы не будете пытаться гадать и домысливать, в чём я "ідейно переконаний"?
Тобто Ви переконані що Підерація програє-бо ситема нежиттєздатна...
Чи у вас якась інша ідея про майбутнє наступника совка-підерації?

1. РФ не наступник СССР.

рф сама оголосила себе правонаступницею срср
Faceless
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