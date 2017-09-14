За словами Зеленського, він поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки (Дональд Трамп - ред.), Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - зазначив президент. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 83985.html
ЛАД написав:Так что с точки зрения возможности нанести ядерный удар РФ не сильно пострадала. Так что ваша эйфория немного с перебором.
Нагадай мені Коли останній раз спеціалісти Південьмашу обслуговували стратегічні ракети педераційників?
Це інформація є державною таємницею. По друге, офіційно такі роботи Південьмаш здійснює під контролем СБУ, розвідки, Держслужби з експортного контролю і т.п. Але як відомо, керівник зазначеного підприємства вже під час війни отримав звинувачення у держзраді. А це викликає підозри, що вірогідно роботи по обслуговуванню ракет в росії все ж таки здійснювалися спеціалістами Південьмашу. Можливо і неофіційно, накшталт закупівель з 2014 року вігілля з ДНР під виглядом імпорту з Африки по дурній ціні з використанням офшорів.
Хто це робив вже неважливо. Важливо те, шо контрабандист товарів та послуг - це друге ім'я для держави росія.
Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
ЛАД написав:Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є.. Називається ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ... от тільки -програма є Толку від неї нема. Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати.. а все тому що програма і наявність якоїсь бздюльки для двигуна-це різні речі І хоча в програму трильони вкладені - літаки канібаляться і стоять Те саме і з ракетами Визначити вони то може й визначили -що підлягає реконструкції/модифікації/заміні... але як це зробити - в лаптєногих технологій немає. От і виходить велика газо/нафтова підерація купує технології видобутку газу/нафти в Європі/США... і якщо останні продавати відмовляються-відразу щось стає не ладно Так само і з ПівдеНМашем....
ЛАД написав:Таким поведением и требованиями мы продемонстрируем, что мы сегодня не хотим мира так же, как РФ.
Хто з нормальних і притомних крім не нормальних... Хотів миру на умовах педерації? І толку з того що ми приїхали вже другий раз чим результати другого приїду відрізнялись би від результатів не приїзду.
Посмотрим, что будет в этот раз. Может, и ничего. Но если не пытаться, то точно ничего не будет. Тогда только "до последней вербы".
Тепер про долгорукого.... Шостий син Володимира Мономаха......
Тобто перших пятеро важать менше ніж шостий? З таким підходом Франція, і Британія-це колонії України Бо дочка Ярослава Мудрого-це мама Філіпа Першого
Важать не менше, но и не больше. Некоторые из них были князьями киевскими и до Юрия Долгорукого. Но умерли/погибли раньше. Некоторые из них успели покняжить в Киеве раньше. Юрий был князем киевским в 1149—1151, 1155—1157. После него князем киевским стал Ізясла́в Дави́дович - такой же правнук Ярослава Мудрого, как и Юрий Долгорукий, только другая ветвь - от 4-го сына Святослáв Ярослáвич, а Юрий от 5-го сына Всеволода I Ярославича). Но тогда не было жёстких прав наследования - как в большой семье, кто первый встал, того и тапки. Точнее, у кого сил больше. При этом они не брезговали прибегать к помощи врагов Киева. Дочку Ярослава Мудрого вы упомянули не к месту - в те времена женщины престол не наследовали и никаких прав на это не имели даже близко. А то, что она чья-то мать... Так князья киевские тоже как бы не совсем славяне и жён часто брали на стороне (и с Запада, и с Востока). Например, Ярослав Мудрый
Другий син київського князя Володимира Великого від полоцької князівни Рогніди[
Рогніда[4], також Рогне́да або Рогнедь (церк.-слов. Рогънѣдь; ? — 1000[4]) — полоцька князівна. Представниця скандинавської (варязької) династії[4]. Донька полоцького князя Рогволода.
Я уж молчу о Владимире Мономахе, у которого первая жена
Дружина (з 1074) — Гіта Уессекська (†1107), дочка англійського короля Гарольда II.
, а
2-га дружина — Єфимія (†1126), дочка половецького хана.
Давайте на будущее договоримся - прежде, чем что-то писать об истории, разберитесь сами.
То же относится и к вопросу о "захопленні великою країною - маленької після 1950 року". Времена колониализма прошли. Теперь передовые страны понимают, что проще и дешевле (и выгоднее) делать, что нужно, экономическими методами. Почти во всех ваших примерах речь шла не о захвате территорий, а о попытках установить нужный режим. При этом и Союз, и США Афган захватывали вполне успешно. Вторжение США в Ирак тоже прошло вполне успешно. То, что удержание после захвата оказывалось слишком дорогостоящим (экономически и политически невыгодным), это другой вопрос. Ну а пример Ирак-Кувейт совсем неудачный. Вы сами отметили, что Кувейт освободился ("победил") не сам, а его "визволяли всією НАТОю". И да, нам помогают "не тільки Молдавія чи Сан-Маріно", но, к сожалению, только помогают, а в ваших примерах они сами воевали.
ЛАД написав:Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є.. Називається ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ... от тільки -програма є Толку від неї нема. Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати.. ........
Вы не думаете, что вы можете не всё знать? Импортозамещение у них работает. Не знаю, как вообще, но по советской технике точно. По Боїнгам з Аїрбасами такая задача и не стояло. До войны и до запрета поставок у них проблем не было. А не зависеть от военных поставок из Украины и др. бывших советских республик им хотелось. И этим начали заниматься с самого начала. В большинстве случаев получилось, но, правда, не во всех. Например, вертолётные двигатели закупали на "Мотор Січ". Не знаю, как сейчас. Возможно, уже освоили.
budivelnik написав:............. Хтось(як лад) ідейно переконаний що підерація впасти не може а хтось і за грошенята працює.
Может, вы не будете пытаться гадать и домысливать, в чём я "ідейно переконаний"?
Тобто Ви переконані що Підерація програє-бо ситема нежиттєздатна... Чи у вас якась інша ідея про майбутнє наступника совка-підерації?
1. РФ не наступник СССР. 2. У меня нет идей "про майбутнє наступника совка-підерації". И , честно говоря, их майбутнє меня не особо интересует. Пусть живут, как им хочется, лишь бы к нам не лезли. 3. Я не убеждён, что РФ проиграет. Только я говорю не "в исторической перспективе", когда-то, в неопределённом будущем, а о "здесь и сейчас", в текущей войне. 4. Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и ума не проиграть больше, чем мы уже проиграли.