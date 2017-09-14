Брехня ...
Возле Харькова москали не стоят, а совсем наоборот, но у ЛАД - это проигрыш Украины.
Это уже деменция ? или ещё нет ...
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:21
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:58
Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх.
Додано: Вів 03 чер, 2025 08:36
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