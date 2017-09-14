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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14021140221402314024
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:21

  ЛАД написав:1. РФ не наступник СССР.

Брехня ...
  ЛАД написав:4. Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и ума не проиграть больше, чем мы уже проиграли.

Возле Харькова москали не стоят, а совсем наоборот, но у ЛАД - это проигрыш Украины.
Это уже деменция ? или ещё нет ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:58

Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 08:36

  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

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Hotab
 
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