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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14021140221402314024
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:21

  ЛАД написав:1. РФ не наступник СССР.

Брехня ...
  ЛАД написав:4. Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и ума не проиграть больше, чем мы уже проиграли.

Возле Харькова москали не стоят, а совсем наоборот, но у ЛАД - это проигрыш Украины.
Это уже деменция ? или ещё нет ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:58

Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 08:36

  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 09:19

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сильно подозреваю, что "обслуговуванням стратегічних ракет" РФ озаботилась давно и могут делать это и без "спеціалістів Південмашу" и, вообще-то, правильно без мягкого знака - "Південмаш").
Так в них ціла програма є..
Називається
ІМПОРТОЗАМЄЩЄНІЄ...
от тільки -програма є
Толку від неї нема.
Не можуть не те що Боїнги з Аїрбасами обслуговувати-вони не можуть навіть на своїх сухих і мс літати..
........
Вы не думаете, что вы можете не всё знать?
Например, вертолётные двигатели закупали на "Мотор Січ". Не знаю, как сейчас. Возможно, уже освоили.
давно, помните скандал коли ми продали мотор січ китайцям а потім їх киданули?
Перед тим москалі перейшли на свої в ленінградській області відкрили завод клон моторсічі пєтєрбурскіє мотори. Був час що в них там не все зросталось і щось таки докупляли в нас.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 09:59

  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

зараз шаман з песікотом вийнявши голову з піску напишуть що то "лайно", "іспо" і т.д.
Швайка прямо конкурує з Корчинським і рибою-Карасем, за титул "українського Жириновського". Він ще казав "а чому діти Швайки мають служити перші а ваші ні. Всі діти однакові : і чиновників і пересічних". Тому його діти будуть в Іспанії а ваші в окопах))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:04

  Letusrock написав:
  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

зараз шаман з песікотом вийнявши голову з піску напишуть що то "лайно", "іспо" і т.д.
Швайка прямо конкурує з Корчинським і рибою-Карасем, за титул "українського Жириновського". Він ще казав "а чому діти Швайки мають служити перші а ваші ні. Всі діти однакові : і чиновників і пересічних". Тому його діти будуть в Іспанії а ваші в окопах))

Может Шаман и есть тот зять Швайки 1992г.народження?
Что жопой в Малаге и ест там паэлью(героически)
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:10

  Shaman написав:
  Letusrock написав:в бочці меду останніх вихідних не обійшлось без відра пропагандистської крінжатини.
щотижнева рубрика "ТО(у)Пий пропагандист":
а) харківська депутатка від ЄС Гончарова-Багалій пропонує показово розстрілювати ухилянтів
б) Шаріков під ніком Леонід Маслов пропонує податок 50% від майна на еміграцію, або 100% для тих хто вже втік. Після питань що робити з пересічними у яких з майна тільки телефон і рюкзак з парою джинсів, персонаж завис.
в) Берлінська каже що жінкам і дітям молодше 18 років "час готуватись" інакше "буряти/розвал державності і т.д."
г) Осадча в якої 24 річний син вчиться в США каже що час державі вирішити питання вивозу 17-річних за кордон, які чомусь нехочуть воювати
д) нєкто всл Матяш - всі повинні бути задіяні у війни і жінки і пенсіонери, інакше.. (див. пункт "в")
е) представник підрозділу "Нахтігаль"(!?) закликає морально знищувати та фізично карати (це як, 50 ударів батогом чи шо) за спротив викраденню людей
є) Чмут - «Мене засмучує шо у людей є гроші на каву» (розкрадання мільярдів з бюджету, невиконання замовлень по зброї, неякісні міни, інвалідсько-прокурорські пенсії його засмучують менше ніж коли холоп посмів кави випити на 50 грн)

ти скільки розшукував все це лайно? :lol:

це "лайно" - цитати, дописи та відео-інтервью публічних осіб. Перелічене було озвучено буквально за останні 3-4 дні. По суті є що сказати?
Коли перехожі матюками намагаються перешкодити викраденню людей то їх за це у вязницю, а коли депутат закликає до розстрілів громадян, тоді "лайно", "нічево не біло"
Чи ти бачиш тільки те що зручно
  pesikot написав:Всю ніч він все це лайно розшукував, не спав бідако )
Або йому все це зкинули зранку )

звернись до цих публічних осіб чому вони говорять "лайно". Серед них депутатка твоєї партії, спитай її чому вона закликає до розстрілів громадян.
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 03 чер, 2025 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:16

  Hotab написав:
  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

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ви з песікотом та шаман одноутробні трійнята? у вас спільна колективна риса - ігнорувати незручну інформацію намагаючись змінити тему та влаштувати конфлікт з дописувачем
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:20

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
  jump написав:Ряжений Швайка вчора заявляв, що всі мають закрити рота про демобілізацію, а мобілізувати потрібно всіх. «СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ! Крапка».
Діти Швайки за кордоном. Син та донька в Барселоні. І його зять 1992 року народження - теж в Барселоні.
Класика тилових барбершопних піар-вояк.
Чисто покидьок, був екс-міністром, хоче знову в міністри. На крові чужих дітей. А не своїх. 8)

Ви підписані на Шарія?

ви з песікотом та шаман одноутробні трійнята? у вас спільна колективна риса - ігнорувати незручну інформацію намагаючись змінити тему та влаштувати конфлікт з дописувачем

как всегда - ипсо. у них другого ответа нет)
6 августа народный депутат Украины, куратор Луганской организации партии «Свобода» Игорь Швайка без согласия бывшей жены Ольги похитил их пятилетнего сына Тараса.

этот герой ещё и детей похищает)))
Бетон
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